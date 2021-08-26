Директор Музея Москвы: споры о скульптуре Фишера вызваны "отсутствием насмотренности"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Дискуссия вокруг работы "Большая глина №4" швейцарского художника Урса Фишера, которую установили в Москве, вызвана в том числе "отсутствием насмотренности" в отношении объектов современного искусства в городе, считают участники обсуждения "На каком языке говорит современность" на Российской креативной неделе в Москве.

Тереза Мавика о скульптуре у ГЭС-2: ни секунды не сомневалась, что не будет равнодушных

Произведение "Большая глина №4", появившееся 15 августа на Болотной набережной в Москве, которое кураторы называют метафорой творчества, вызвало живой отклик у москвичей - от восторга до неприятия. Работа современного художника Урса Фишера из Швейцарии выставлена у здания бывшей электростанции ГЭС-2 в Москве, реконструированного фондом V-A-C в новое городское культурное пространство.

"Вопрос в насмотренности и в том, как эта насмотренность формируется", - отметила директор Музея Москвы Анна Трапкова. Она назвала паблик-арт в городе серой зоной, добавив, что искусство в общественном пространстве является проблемной категорией для столицы. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов назвал инсталляцию классной историей. "Я видел проект. И просто на уровне дискуссии сказал, что я считаю, что это классная история и здорово, что вы это сделали", - сказал он.

Директор музея архитектуры имени А. В. Щусева Елизавета Лихачева заявила, что у современных художников нет универсального языка, на котором они говорят с публикой. "Современный художник потерял язык, в современном мире нет уже универсального языка, на котором художник говорит с публикой", - сказала Лихачева.

Дискуссию о работе Фишера хотелось бы вывести с биологического уровня, заявила Тереза Мавика, генеральный директор фонда V-A-C, который установил инсталляцию. "Немножко смущает уровень, монотонность, хотелось бы вывести с уровня биологического на какой-то другой", - сказала Мавика, отметив, что сам факт обсуждений говорит о том, что людей волнует и искусство, и территория города, и их жизнь.

Директор Музея современного искусства "Гараж" Антон Белов высказал мнение, что установку скульптуры можно было предварить некоей программой, которая бы объясняла цели проекта. "Проблема скульптуры, что никто не ассоциирует, что это площадь перед музеем, потому что музей еще не открылся в том виде, в котором он должен открыться. Когда все это произойдет, площадь проассоциируется с этим зданием, программой и все, такого резонанса не будет", - предположил он. Он также высказал мнение, что в Москве язык современности не выработан абсолютно.

О форуме RCW

Фест-форум "Российская креативная неделя" (Russian creative week, RCW), который включает более 300 мероприятий и затрагивает 14 индустрий, начал работу в четверг в Парке Горького в Москве. Это открытая дискуссия креативных индустрий, бизнеса, государства, институтов развития, лидеров общественного мнения. За все время проведения RCW на мероприятиях выступят более 700 спикеров. Организаторами мероприятия являются ФГБУ "Роскультцентр", Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Москвы.