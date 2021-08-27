Собянин: "Большая глина" Фишера через девять месяцев будет востребована в другом городе

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Работа "Большая глина №4" швейцарского художника Урса Фишера, которую установили в Москве, через девять месяцев будет востребована в другом городе. Об этом сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мне сложно провести грань между креативным и не креативным музеем. "Третьяковка", вот, например, креативная или нет? Или у нас только Гараж креативный? Или, например, Петр I, который стоит с рулем, это креативный памятник или это только "Глина" - креативный памятник? Что из них креативнее? Я думаю, что "Глина". Потому что, как мне сказали, глина через девять месяцев будет востребована в другом городе мира, а Петр I так и будет плыть на своем корабле", - сказал Собянин в ходе пленарной сессии Российской креативной недели, модератором которой выступил гендиректор ТАСС Сергей Михайлов.

Собянин отметил, что скульптура, установленная около бывшего здания ГЭС-2, привлекла внимание москвичей к самому реконструированному зданию.

Произведение "Большая глина №4", появившееся 15 августа на Болотной набережной в Москве, которое кураторы называют метафорой творчества, вызвало живой отклик у москвичей - от восторга до неприятия. Работа современного художника Урса Фишера из Швейцарии выставлена у здания бывшей электростанции ГЭС-2 в Москве, реконструированного фондом V-A-C в новое городское культурное пространство.

Фест-форум "Российская креативная неделя" (Russian creative week, RCW), который включает более 300 мероприятий и затрагивает 14 индустрий, начал работу в четверг в Парке Горького в Москве. Это открытая дискуссия креативных индустрий, бизнеса, государства, институтов развития, лидеров общественного мнения. За все время проведения RCW на мероприятиях выступят более 700 спикеров. Организаторами мероприятия являются ФГБУ "Роскультцентр", Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Москвы.