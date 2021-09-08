Автор "Петровых в гриппе и вокруг него" доволен экранизацией романа Серебренниковым

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Эмоции героев романа "Петровы в гриппе и вокруг него" точно переданы в экранизации Кирилла Серебренникова, хотя их внутренний мир и не пересказан дословно, считает автор произведения Алексей Сальников.

"Да, мне понравилось, что внутренний мир героев, хоть и не был пересказан дословно, но сами эмоции сыграны были и сделаны именно так, как в принципе можно было это передать", - сказал писатель во вторник перед показом киноленты в кинотеатре "Художественный" в Москве, отвечая на вопрос ТАСС о том, удовлетворен ли он экранизацией. Особенно приятно, отметил Сальников, что они с Серебренниковым ментально оказались довольно схожи.

Всероссийская премьера фильма состоялась в Екатеринбурге в конце августа, а во вторник картина впервые была представлена в столице. Как рассказал перед показом Серебренников, во время работы над фильмом царила атмосфера товарищества и настоящей любви. "Мы получали невероятный кайф от того, что происходит с нами, как устроена наша съемочная жизнь. Я надеюсь, это притяжение, эта атмосфера настоящей любви, такого товарищества и взаимной поддержки передастся и вам", - сказал режиссер.

"Важно то, что этот фильм сейчас начинает свое путешествие по каким-то невероятным количествам экранов в мире. И мы очень рады, что вся наша работа, все наши усилия не зря. Про нашу жизнь, про наши фантазии, про жизнь этих Петровых узнают еще и другие люди", - добавил Серебренников. Фильм продан для проката более чем в 30 странах, в России в кинотеатры отправлено около 500 копий.

О работе над фильмом

Как рассказал ТАСС актер Александр Ильин, сыгравший в картине роль Виктора Михайловича, Серебренников умеет создать на площадке по-настоящему творческую атмосферу. "Видимо, влияет тот факт, что Кирилл - театральный режиссер мощнейший. Работа с коллективом - это его конек. Вот какое ощущение я могу охарактеризовать: как будто Кирилл - водитель школьного автобуса, и он каждому ребенку дает поводить, и ребенок счастлив и думает, что он действительно причастен к тому, доедем мы или нет. А на самом деле водитель все контролирует", - признался актер.

Актриса Юлия Ауд, сыгравшая вахтершу, назвала Серебренникова тонким режиссером. "Вообще Кирилл - один из немногих режиссеров, с которыми лично я себя чувствую в абсолютной безопасности. Я абсолютно точно знаю, что если у меня что-то вдруг не будет получаться, он обязательно придумает что-то", - сказала она ТАСС.

Продюсер фильма Илья Стюарт, общаясь с журналистами, отметил универсальность киноязыка режиссера. "Удивительно, что мы уже второй фильм подряд с Кириллом Семеновичем делаем на очень российскую, как нам кажется, тему. Если предыдущий фильм был о Викторе Цое, то "Петровы в гриппе" - еще более русская и, казалось бы, не экспортируемая тема. Но тем не менее, мне кажется, здесь заслуга исключительно Кирилла Серебренникова как большого режиссера, что его киноязык универсален. Поэтому мы продолжаем удивляться, как универсально, тепло принимает Каннский фестиваль любую его картину", - заявил продюсер.

Фильм участвовал в главном конкурсе 74-го Каннского кинофестиваля. Оператор Владислав Опельянц получил премию Высшей технической комиссии. Роли в картине исполнили, в частности, Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юра Борисов. Лента рассказывает историю семьи Петровых, где муж - автослесарь, жена - библиотекарь. У них есть сын, но вместе они не живут. Когда они заболевают гриппом, жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма.