Выставка работ Куинджи и его учеников открылась в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 24 сентября. /ТАСС/. Выставка "Архип Куинджи и его ученики" из собраний Государственного Русского музея и Государственной Третьяковской галереи открылась в пятницу в музее изобразительных искусств в Архангельске. Как рассказала ТАСС заведующая отделом современного искусства музейного объединения "Художественная культура Русского Севера" Зоя Кулешова, проект готовился несколько лет, Куинджи в Архангельске показывают впервые.

"В Архангельске Куинджи представлен впервые. Мы вели в течение не одного года переговоры с Русским музеем о том, чтобы сделать выставку именно "Архип Куинджи и его ученики". Здесь, наряду с произведениями самого великого мастера, много работ и его учеников. Нашему знаменитому земляку, художнику Александру Алексеевичу Борисову, довелось учиться у двух великих пейзажистов XIX века - Ивана Ивановича Шишкина и Архипа Ивановича Куинджи. Того и другого он вспоминал с великой любовью и поклоном в сторону этих замечательных художников", - сказала Кулешова.

Всего в экспозиции представлено 62 картины, большинство из которых написал Куинджи. Наряду с его знаменитыми произведениями, такими как "Осенняя распутица", "После дождя", этюдами к картине "Березовая роща", на выставке представлены менее известные эскизы и этюды с видами степных равнин, морских побережий и горных вершин, исполненных в период так называемого затворничества.

"Конечно, все знают картину "Лунная ночь на Днепре". У Куинджи многочисленные варианты произведений, где он вел поиск этого света. Вот, например, из Третьяковской галереи работа "Дарьяльское ущелье", - показала собеседница агентства.

Учениками Куинджи были многие пейзажисты, к которым позже пришла известность. В экспозиции представлены гималайские пейзажи Николая Рериха, декоративно украшенные пейзажи символиста Константина Богаевского. В Архангельск привезли работы Аркадия Рылова, включая и самую известную его картину "Зеленый шум".

Впервые из собрания Третьяковской галереи в Архангельске представлен арктический пейзаж "Весенняя полярная ночь" Александра Борисова.

"Мы специально попросили в Третьяковской галерее одну из ранних работ Александра Алексеевича, приобретенную Третьяковым в 1897 году, и добавили работы из своей коллекции, - пояснила Кулешова. - У нас получился замечательный кусочек экспозиции, посвященный нашему северному художнику".

Выставка будет работать до 28 ноября.