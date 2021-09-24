Подмосковные государственные музеи 25 и 26 сентября будут работать бесплатно

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Более десяти государственных музеев Подмосковья на предстоящих выходных можно будет посетить бесплатно в преддверии Всемирного дня туризма. Об этом в пятницу сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

"Жители и гости Подмосковья смогут в ближайшие выходные бесплатно посетить все государственные музеи Московской области. Эта культурно-просветительская акция пройдет накануне Всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инициатором акции являются Министерство культуры и комитет по туризму Московской области. Бесплатно посетить можно будет 13 музеев, в том числе историко-художественный музей "Новый Иерусалим" в Истре, мемориальный музыкальный музей-заповедник Чайковского в Клину, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, музей-заповедник "Зарайский Кремль", музейный комплекс памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской "Зоя" в Рузском городском округе и другие.

"Благодаря акции "День туризма" еще больше людей смогут провести с пользой и удовольствием выходные в Подмосковье: погулять по историческим местам, познакомиться с коллекциями музеев - художественными собраниями, изделиями народных промыслов, реликвиями древности и героическим прошлым нашей страны", - добавляется в публикации.