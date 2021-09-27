Любимова выразила соболезнования в связи со смертью киноведа Кирилла Разлогова

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, программный директор Московского Международного кинофестиваля, телеведущий Кирилл Разлогов, умерший на 76-м году жизни, внес неоценимый вклад в развитие кинематографа. Об этом говорится в телеграмме с соболезнованиями министра культуры РФ Ольги Любимовой, слова которой привели журналистам в пресс-службе ведомства.

"Кирилл Эмильевич внес неоценимый вклад в развитие отечественного кинематографа, - считает министр. - Он без остатка отдавал себя служению искусства, и его работы стали настоящим ориентиром в творчестве для многих представителей отрасли".

Ольга Любимова отметила, что также Кирилл Разлогов "неустанно оказывал всестороннюю поддержку специалистам, работающим в области киноискусства". По мнению министра, благодаря личному участию киноведа "на протяжении многих лет успешно реализовывались интересные просветительские проекты, а программа Московского Международного кинофестиваля вызывала неподдельный интерес во всем мире".

Как сообщила ранее ТАСС дочь кинокритика Анастасия Разлогова, он умер 26 сентября из-за проблем с сердцем. Место и время прощания пока не определены.

Кирилл Разлогов - заслуженный деятель искусств РФ. Директор Российского института культурологии (1989-2013), создатель и ведущий программы "Культ кино" на телеканале "Культура".

Разлогов - автор почти двух десятков книг и почти 600 научных работ по истории искусства и кинематографа.