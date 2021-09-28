Арт-объекты на местах долгостроев и домов под снос появились в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 28 сентября. /ТАСС/. Участники фестиваля уличного искусства City Says ("Город говорит"), который в несколько этапов проходил с июня 2021 года, создали три новых арт-объекта. Художники разместили свои работы в историческом районе города - Соломбале, на месте долгостроя набережной и на деревянных домах, которые идут под снос, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе проекта.

"Мы подвели итоги паблик-арта City Says. В город приехали куратор и три финалиста художественно-исследовательского проекта City Says ("Город говорит"), чтобы воплотить в жизнь объекты, которые они презентовали этим летом. Все работы художники разместили в Соломбале, прогулками по которой они вдохновлялись во время летней арт-резиденции", - сказали в пресс-службе.

На первом этапе районы города для возможности размещения арт-объектов исследовала команда архитекторов, краеведов и урбанистов из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Архангельска. На втором этапе в Архангельск приехали 15 художников из разных регионов, которые предложили свои проекты для реализации, жюри отобрало три из них.

Художник из Москвы Иван Симонов привлек внимание к проблеме долгостроя набережной Георгия Седова, реконструкция которой продолжается несколько лет. Подход к реке закрыт высоким забором. Художник разметил на нем надпись "Что там? ", частично состоящую из дверных глазков. Как отмечают организаторы, арт-объект будет привлекать внимание к долгострою.

Проект " (С)нежные имена" художницы из Санкт-Петербурга Ани Слобожаниной затрагивает тему эфемерности, исчезновения. На деревянных домах, которые пойдут под снос, с помощью пенопласта и клея она "написала" вышедшие из широкого употребления названия снега и ледовых явлений, которые характерны для Архангельска. Уже готовы три объекта: "рянда" (снег, падающий густыми хлопьями при теплой погоде - прим. ТАСС), "шуга" (мелкий рыхлый лед, который появляется перед ледоставом и во время ледохода) и "нилас" (тонкая, эластичная, блестящая ледяная корка на море).

На мосту через реку Соломбалку разместилась фраза художника из Екатеринбурга Ильи Мозги "Быть течением или плыть по течению". Надпись можно увидеть с реки и с деревянной набережной. "Художники были свободны в выборе мест размещения арт-объектов. И дальше нам вместе с ними предстоял длительный путь согласований: с собственниками, с администрацией, - пояснила руководитель проекта Наталья Щукина. - В процессе мы поменяли некоторые локации".

Экскурсии и выставки

Лауреаты City Says провели встречи с молодыми художниками, которые интересуются современным искусством и делают первые шаги в стрит-арте. В сентябре состоялись лаборатория "Городские интервенции" от пермской арт-группы "Фрукты" и перформативные прогулки от исследовательницы из Санкт-Петербурга Вари Ворониной. Кроме того, в рамках проекта прошла акция "Вандализм? Искусство!", в ходе которой восемь уличных художников оформили десять уличных скамеек с помощью граффити.

В Архангельске будут реализованы еще два проекта художников из Архангельска и Северодвинска. По созданным арт-объектам будут проводиться экскурсии. Организаторы отмечают, что за время проведения конкурса они собрали большое количество материалов. Расширенные итоги проекта будут представлены на выставке в Архангельске, которая откроется в ноябре.

Художественно-исследовательский проект City Says реализуется Архангельским региональным центром современного искусства ARKA и студией творческих инициатив "Солнце Маори" при поддержке Фонда президентских грантов, губернаторского центра Архангельской области, министерства по делам молодежи и спорту Архангельской области, администрации города Архангельска, Дома молодежи Архангельской области и Центра социальных инноваций Архангельска.