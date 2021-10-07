Первый фестиваль театров малых городов России открылся в Каргополе Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 7 октября. /ТАСС/. Первый Межрегиональный фестиваль любительских театров малых городов России "Театральная пристань" открылся в четверг в Каргополе Архангельской области. Как рассказала ТАСС представитель организаторов, художественный руководитель областного Дома народного творчества Людмила Макарова, в фестивале участвуют 12 коллективов из разных регионов, в том числе один из Донецкой народной республики - онлайн.

"Это первый фестиваль такого уровня. Мы давно мечтали осуществить такой проект. В Каргополь съехались лучшие любительские театры из малых городов России. Например, у нас прилетел коллектив из Шушенского Красноярского края. Всего двенадцать коллективов, включая театр из города Харцызск Донецкой Республики. Они официально заявлены в афише, но свой спектакль показывают онлайн", - сказала Макарова.

В Каргополь приехали театры из Вологодской, Ярославской, Владимирской, Ростовской, Тверской и Рязанской областей, Красноярского края. Архангельскую область представляют четыре коллектива: Устьянский, Новодвинский, Каргопольский народные театры и театр-студия "Люди и лица" архангельского Ломоносовского Дворца культуры. "Все театры очень яркие и самобытные. Два коллектива носят звания заслуженных, половина коллективов уже завоевывали награды на различных престижных фестивалях", - отметила собеседница агентства.

От комедий до притч

На фестиваль театры были отобраны в ходе конкурса, отбор проводил Российский дом народного творчества. Коллективы могли представить любые постановки, какой-то определенной темы предложено не было. В результате жюри в Каргополе будет оценивать разноплановые спектакли: от комедий и музыкальных постановок до драматических пьес и философских притч.

Многие коллективы остановили свой выбор на русской классике. Народный театр-студия "Ра Вестник" из Шушенского покажет спектакль по мотивам пьесы Н. Гоголя "Ревизор". Народный любительский художественный коллектив Рязанской области театр "ТРаМ" везет постановку по А. Островскому "Не все коту масленица". Каргопольский народный театр также покажет комедию Островского "На всякого мудреца довольно простоты".

Народный драматический коллектив "Юность" из Великого Устюга сыграет спектакль по повести А. С. Пушкина "Барышня-крестьянка". Заслуженный коллектив народного творчества театр "Левый берег" из Тутаева специально для первой "Театральной пристани" подготовил музыкальное представление по рассказам северных авторов Б. Шергина и С. Писахова "Тили-Тили". Артисты театра "Саквояж" из поселка Максатиха покажут героическую драму "Трибунал" по пьесе белорусского драматурга Андрея Макаёнка. На фестивале будет представлен один моноспектакль. "В ритме регтайм" по рассказам О. Генри исполнит актер театра "Вдохновение" из города Каменск-Шахтинский.

Жюри "Театральной пристани" возглавляет доцент кафедры режиссуры и актерского мастерства музыкального театра ГИТИСа Сергей Терехов. В составе конкурсной комиссии также драматург Татьяна Уфимцева, заведующая отделом театрального искусства и детского художественного творчества Государственного российского Дома народного творчества им. В. Д. Поленова Марина Куц, заслуженная актриса РФ Наталья Малевинская и другие.

Театральный Каргополь

Как отметила Макарова, Каргополь в качестве места проведения фестиваля выбран не случайно. Старинный северный город имеет богатую историю любительского театрального движения. Первый театр "Шлюпка" был основан в Каргополе в 1850-х годах по инициативе местного промышленника Насонова.

В 1912-18 гг. коллектив был центром культурной жизни Каргополя. Для развития актерских талантов при театре была открыта школа мастеров сцены, где обучались 54 человека. Театральные традиции продолжает Каргопольский народный театр под руководством режиссера Ирины Ромшиной.

В августе 2021 года проект из Каргополя стал победителем конкурса создания комфортной городской среды Минстроя России среди малых городов. В центральной части города будет создано театральное пространство. "Будет восстановлено помещение, где когда-то в XIX веке работал первый театр, в советское время это был один из первых домов культуры и будет возрожден, отреставрировано здание, - добавила собеседница агентства. - И там будет работать любительский театр. И прилегающая площадь тоже будет сделана как театральная площадь".

Фестиваль сначала планировали назвать "Театральное поле", обыграв название города, которое раньше даже писали как Карго поле. Но остановились на греческом варианте перевода названия от "каргополис" - и лодочная пристань. Победитель фестиваля получит Гран-при, и также предусмотрен специальный приз жюри "Золотое руно". "Золотое руно, потому что оно есть в символике Каргополя, на его гербе, еще со времен Екатерины второй изображен баран", - пояснила Макарова.

На фестивале запланированы ряд мастер-классов для участников, пройдут семинары для режиссеров, занятия по актерскому мастерству и сценической речи. В завершающий день фестиваля 10 октября состоится конференция по перспективам развития любительских театров малых городов России.

Фестиваль в Каргополе в дальнейшем планируется проводить раз в два года.