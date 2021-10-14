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Кириенко считает, что фестиваль искусства привлечет туристов в поселок на Ставрополье

По словам первого замруководителя администрации президента, "огромное количество людей, которые не знали о поселке Солнечнодольск, теперь о нем знают"

СОЛНЕЧНОДОЛЬСК /Ставропольский край/, 14 октября. /ТАСС/. Проведение международного фестиваля современного искусства "Культурный код" позволит привлечь дополнительных туристов в поселок Солнечнодольск в Ставрополье. Об этом сообщил журналистам в четверг первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Огромное количество людей, которые не знали о поселке Солнечнодольск, теперь о нем знают. Посмотрев картины, многие люди захотят сюда приехать. Для Солнечнодольска туризм - это одно из направлений развития. Есть, что посмотреть", - сказал он.

Участие художников из разных стран мира позволило сделать поселок выставкой современного монументального искусства. "62 человека из 16 стран мира, из большого количества городов России. Многие из них художники с мировым именем, надо понимать, что после этого фестиваля Солнечнодольск действительно стал музеем под открытым небом. Целый ряд картин мирового уровня, это произведения искусства", - отметил Кириенко.

Фестиваль "Культурный код" организован при поддержке ОНФ, президентской платформы "Россия - страна возможностей" и Фонда поддержки и развития современного искусства. Главная цель фестиваля - создание музеев монументального искусства под открытым небом, знакомство россиян с направлениями современного искусства и мировой уличной культурой. Участники фестиваля создают муралы на фасадах домов, встречаются с художниками, проводят лекции о современном искусстве. В поселке Солнечнодольск художники из 16 стран мира создали более 40 муралов на фасадах многоэтажных домов.

Теги
РоссияКириенко, Сергей ВладиленовичСеверный Кавказ
Кириенко сообщил, что идеи художников учтут при развитии фестиваля "Культурный код"
Художники высказывали идеи о привлечении профессиональных критиков к рецензированию работ, музейное сообщество к показу работ в разных городах страны
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