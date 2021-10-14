Кириенко считает, что фестиваль искусства привлечет туристов в поселок на Ставрополье

СОЛНЕЧНОДОЛЬСК /Ставропольский край/, 14 октября. /ТАСС/. Проведение международного фестиваля современного искусства "Культурный код" позволит привлечь дополнительных туристов в поселок Солнечнодольск в Ставрополье. Об этом сообщил журналистам в четверг первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Огромное количество людей, которые не знали о поселке Солнечнодольск, теперь о нем знают. Посмотрев картины, многие люди захотят сюда приехать. Для Солнечнодольска туризм - это одно из направлений развития. Есть, что посмотреть", - сказал он.

Участие художников из разных стран мира позволило сделать поселок выставкой современного монументального искусства. "62 человека из 16 стран мира, из большого количества городов России. Многие из них художники с мировым именем, надо понимать, что после этого фестиваля Солнечнодольск действительно стал музеем под открытым небом. Целый ряд картин мирового уровня, это произведения искусства", - отметил Кириенко.

Фестиваль "Культурный код" организован при поддержке ОНФ, президентской платформы "Россия - страна возможностей" и Фонда поддержки и развития современного искусства. Главная цель фестиваля - создание музеев монументального искусства под открытым небом, знакомство россиян с направлениями современного искусства и мировой уличной культурой. Участники фестиваля создают муралы на фасадах домов, встречаются с художниками, проводят лекции о современном искусстве. В поселке Солнечнодольск художники из 16 стран мира создали более 40 муралов на фасадах многоэтажных домов.