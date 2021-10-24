"Гнесинская десятилетка" отметит 75-летие концертом на сцене зала "Зарядье"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Пианист Борис Березовский, скрипач Алексей Лундин, виолончелист Борис Андрианов, трубач Владимир Пушкарев, солисты "Виртуозов Москвы" и барочного оркестра Pratum Integrum, а также другие музыканты поздравят в воскресенье Московскую среднюю специальную музыкальную школу (колледж) им. Гнесиных с ее 75-летием. Праздничный концерт "Вибрации истории" пройдет на сцене зала "Зарядье", сообщили ТАСС в учебном заведении.

"В концерте на одну сцену выйдут ученики, выпускники и педагоги, как бы передавая эстафету новому поколению, - рассказал директор школы Михаил Хохлов, который лично встанет за пульт оркестра "Гнесинские виртуозы". - В этом выражается идея концерта: однажды правильно запущенный процесс нескончаем, неостановим и самовоспроизводится".

С помощью современных технологий сольно и в виртуальном дуэте с оркестром выступят пианисты Евгений Кисин, Константин Лифшиц, Алексей Володин, Юлианна Авдеева, Даниил Трифонов и Дмитрий Шишкин.

Впечатление преемственности четырех музыкальных поколений поддержит видеоряд. "Можно увидеть, на каком историческом фоне школа прошла свой путь. Поэтому в одном из видеосюжетов мы даем параллельно историю школы и историю страны. Перед нашими глазами за 7,5 минут пройдут все 75 лет", - отметил Хохлов.

Об учебном заведении

История учебных заведений, основанных семьей Гнесиных, начинается в 1895 году. При этом совмещенное обучение детей по общей и музыкальной программе началось в Гнесинской школе осенью 1946 года. "Среди главных принципов обучения, которые сохраняются в школе с момента ее основания, - сочетание индивидуального подхода с высокой требовательностью к техническому совершенству и художественному содержанию в исполнительстве", - отметил Хохлов, более 30 лет возглавляющий учебное заведение.

В список известных выпускников "Гнесинской десятилетки" входят победители самых престижных исполнительских конкурсов, номинанты и обладатели премии Grammy, профессора и педагоги музыкальных учебных заведений России, солисты крупнейших симфонических и камерных оркестров мира, руководители музыкальных фестивалей, агентств.

Сейчас в школе работают 39 профессоров, доцентов, кандидатов и докторов искусствоведения, 40 заслуженных и почетных работников культуры, народных и заслуженных артистов России. "В школе работают педагоги разных поколений, поэтому для людей, которые тут учились в 50-х годах, а затем пришли преподавать, 75-летие школы - это практически вся их жизнь. Думаю, они воспринимают юбилей как свой собственный, возможно даже с некоторой грустью, - заметил директор. - Для педагогов, которые пришли позже - это тоже значительная часть их жизни. Но и у тех, и у других есть чувство гордости за результаты работы коллектива - воспитание прекрасных, знаменитых музыкантов".

"Подобно одной из пьес юбилейного концерта - Violoncelles, vibrez! ("Виолончели, вибрируйте!") - история МССМШ им. Гнесиных уже без четверти век вибрирует вместе с нашей общей историей, сохраняя, несмотря на почтенный возраст, юный взгляд на мир и приумножая свои музыкальные традиции", - подчеркнули в школе.