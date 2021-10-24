"Сниматься у режиссера считалось за честь". Коллеги об Александре Рогожкине

Актеры считали за честь поработать с режиссером Александром Рогожкиным, он тонко понимал профессию и обладал хорошим чувством юмора, такое мнение в беседе с ТАСС выразил актер Сергей Селин, который снялся у кинематографиста в сериале "Улицы разбитых фонарей".

"Для многих артистов - это настоящая трагедия, горе. Для многих из нас он как крестный отец, так как многие проекты начинал именно он. Это и "Улицы разбитых фонарей", и "Убойная сила", и "Особенности национальной охоты". Мы все у него снимались и снимались с удовольствием. Это был умный режиссер, тонко понимающий профессию, с юмором хорошим. И вообще был добрый и хороший человек. Сняться у Рогожкина считалось за честь, к этому стремились", - сказал он.

По словам Селина, Рогожкин всегда проявлял уважение к артистам, съемочной группе. "Крайне редко кричал, скорее просто волновался. С ним всегда было интересно поговорить, он много читал, знал и умел, был настоящим профессионалом. Рогожкин - это в кинематографе имя с большой буквы. Мы будем, конечно, его помнить", - заключил он.

"Потеря для национальной культуры"

Уход Александра Рогожкина - это гигантская потеря для национальной культуры, он был уникальным режиссером и настоящим художником, сказал ТАСС в воскресенье председатель Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов России режиссер Сергей Снежкин.

"Это гигантская потеря для национальной культуры. Это уникальный был режиссер. Вообще среди всех нас (мы пришли в 80-х годах на "Ленфильм") - это и тогда было очевидно, и сейчас - это был самый талантливый, самый одаренный и самый оснащенный. Это был художник в полном смысле этого слова, - сказал Снежкин. - Понятное дело, что такова судьба, но мы еще долго, долго будем скорбеть, что он, к сожалению, не смог сказать все, что было в нем, а у него было много накоплено".

"Обладал уникальным чувством юмора"

Писатель, сценарист Андрей Кивинов (по его произведениям снимался сериал "Улицы разбитых фонарей") считает, что Рогожкин обладал уникальным и тонким чувством юмора.

"Мы только работали с ним, близко мы не были знакомы, но это человек достаточно уникального чувства юмора, гротескового. Мы с ним в этом плане были на одной волне. Он понимал мой юмор, я понимал - его. <...> Мы были с ним близки по состоянию, по чувству юмора, такого горького, потому что он очень хорошо это улавливал, воспринимал, тонко чувствовал гротеск, абсурд, сатиру, сарказм. Это серьезная утрата", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.