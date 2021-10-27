Хабенский надеется, что МХТ им. Чехова ждет большая интересная работа

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Новый художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский обратился к коллективу Московского художественного театра им. А. П. Чехова и выразил надежду, что впереди труппу ждет интересная работа, а также поблагодарил Сергея Женовача, взявшего на себя руководство театром в непростое время.

"Уважаемые коллеги! Дорогой Московский Художественный театр! Сегодня мне предложили возглавить наш театр. Я люблю Художественный театр, дорожу им и поэтому согласился. Я надеюсь, что нас всех впереди ждет большая интересная работа. Хочу сказать спасибо Сергею Васильевичу за то, что в непростое для всех нас время он взял на себя руководство нашим театром. Желаю ему успехов и здоровья!" - говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте театра.

"А нам всем хочу пожелать обрести свое дыхание и своего зрителя", - добавил новый худрук.

Актер и режиссер Константин Хабенский сменит на должности художественного руководителя МХТ имени Чехова заслуженного деятеля искусств РФ, лауреата Государственной премии РФ Сергея Женовача, который покидает этот пост по собственному желанию, сообщили журналистам 27 октября в пресс-службе Минкультуры. В ведомстве подчеркнули, что с уважением относятся к решению Женовача, и поблагодарили его за проделанную работу.