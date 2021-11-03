Гендиректор МХАТ им. М. Горького примет решение по спектаклю с Бузовой после его просмотра

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Гендиректор Московского художественного академического театра (МХАТ) имени М. Горького Владимир Кехман намерен сам посмотреть спектакль "Чудесный грузин" с участием певицы Ольги Бузовой, который пока перенесен на неопределенный срок.

"Что касается "Чудесного грузина", я хочу его сам посмотреть и после этого принять решение, останется он или нет в репертуаре. Я его не видел. Пока он перенесен на неопределенный срок", - заявил Кехман ТАСС.

Ранее театр отменил анонсированный на 2 ноября спектакль "Чудесный грузин" в связи с плохими продажами билетов.

МХАТ им. М. Горького 11 июня представил премьеру спектакля об Иосифе Сталине "Чудесный грузин" в постановке Ренаты Сотириади. Роль певицы Бэллы Шанталь исполнила Бузова, и, как признался Эдуард Бояков, который тогда являлся художественным руководителем театра, МХАТ благодаря ее участию "хайпанул".