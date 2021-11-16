Сергей Галанин отметит юбилей концертами и новым альбомом

Сергей Галанин: вся наша жизнь — это работа над собой

"Думаю, что 60 - это никакой не юбилей. Вот полтинник был юбилеем. А 60 - это хорошая дата. Каких-то особых семейных традиций празднования у нас нет. Если сможем, то соберемся вместе на днях", - поделился Галанин в интервью ТАСС.

19 ноября состоится релиз новой пластинки его группы. "В этом году у меня даже две пластинки, - заметил юбиляр. - Сольный альбом под названием "Любовь, алкоголь и Весна. Часть 1. Дуэты" уже вышел. Другой альбом - "Своим чередом" группы "Серьга" - на подходе". Композиции альбома посвящены Великой Отечественной войне и сохранению исторической памяти.

Ближайшие концерты группы объявлены 25 ноября в БКЗ "Юбилейный" в Санкт-Петербурге и 2 декабря - в подмосковном "Крокус Сити Холле". "Это такой маркетинговый ход - назвать концерты юбилейными", - шутит Галанин. Программа шоу будет различаться: в Петербурге команда сыграет с оркестром "Глобалис", а в столичном концерте примут участие давние друзья Галанина: Евгений Маргулис, Гарик Сукачев, Иван Охлобыстин и другие.

"Я люблю встречаться с людьми на концертах, это главная составляющая моей музыкальной жизни", - говорит музыкант.

Сергей Галанин родился 16 ноября 1961 года в Москве. В качестве бас-гитариста выступал с группами "Редкая птица" и "Гулливер". В 1985 году вместе с Гариком Сукачевым основал "Бригаду С", которую временно покинул в 1989 году, вернувшись спустя два года еще на пару лет. С 1994 года работает с собственным коллективом "Серьга", выступая как вокалист, гитарист и автор песен. Среди самых известных - "А что нам надо", "Страна чудес", "Дорога в ночь" и другие.