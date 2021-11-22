"Союзмультфильм" показал трейлер продолжения "Ну, погоди!"

Киностудия "Союзмультфильм" представила трейлер перезапуска советского мультсериала "Ну, погоди!". Видеоролик размещен на YouTube-канале студии.

Мультсериал будет называться "Ну, погоди! Каникулы", действие разворачивается на пляже и в парке аттракционов.

"Союзмультфильм" начал работу над перезапуском "Ну, погоди!" в 2020 году. Студия представила образы главных героев - Волка и Зайца, которых озвучат Гaрик Харламов и Дмитрий Хрустaлев, а также новых персонажей - Ежика Шу, Барсука Тима и Косулю Улю. Автором новой аранжировки для зaставки проекта стал Иван Дорн. Ожидается, что "Ну, погоди! Каникулы" выйдет в первой половине декабря, точная дата релиза пока не сообщается.