Путин назвал Градского бесконечно талантливым и неординарным человеком

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал композитора и певца Александра Градского бесконечно талантливым человеком, чье творчество служило "вдохновенным гимном всепобеждающей молодости и любви". Телеграмма с соболезнованиями главы государства родным и близким Градского, который ушел из жизни в воскресенье, опубликована на сайте Кремля.

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"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи со смертью Александра Борисовича Градского. Александр Градский был ярким, бесконечно талантливым и неординарным человеком - музыкантом, композитором, певцом. Песни в исполнении мастера, все его проникновенное, пронзительно искреннее творчество отражали дух и настроение эпохи, служили вдохновенным гимном всепобеждающей молодости и любви", - говорится в телеграмме.

Президент добавил, что добрая и светлая память о народном артисте "навсегда сохранится в наших сердцах".

Народный артист РФ Александр Градский умер в воскресенье на 73-м году жизни. В 1976 году широкую известность ему принесло исполнение песни "Как молоды мы были" на слова Николая Добронравова и музыку Александры Пахмутовой. В общей сложности Градский является автором более 200 песен. На протяжении карьеры он выпустил несколько десятков музыкальных альбомов. В течение нескольких сезонов был наставником в вокальном телешоу Первого канала "Голос".