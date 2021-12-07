Швыдкой сообщил, что решение по скифскому золоту может быть оспорено в 2022 году

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Решение суда в Амстердаме о передаче Украине коллекции скифского золота, принадлежащей музеям Крыма, может быть оспорено в Верховном суде Нидерландов в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС во вторник специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Поскольку никто не хочет выходить из судебного процесса, то, с моей точки зрения, в следующем году дело должно быть подано в Верховный суд Нидерландов. И участвовать в этом будут, естественно, Музей Алларда Пирсона, крымские музеи и, понятно, Украина, которая вошла в эту историю позже", - сказал он, отметив, что будет "довольно сложно вводить еще игрока" при рассмотрении в верховном суде.

Апелляционный суд Амстердама 26 октября постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Суд пришел к выводу, что "объекты являются частью культурного наследия Украины" и "входят в государственную часть музейного фонда Украины".

Скифское золото - коллекция из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.