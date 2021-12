Продолжение сериала "Секс в большом городе" показало рекордный старт на HBO

НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. /ТАСС/. Продолжение американского сериала "Секс в большом городе" (Sex and the City, 1998-2004) под названием And Just Like That... ("И вот так просто...") продемонстрировало рекордные показатели в первый день после релиза 9 декабря на стриминговой платформе HBO Max. Об этом сообщило интернет-издание The Wrap.

По его сведениям, за первые 24 часа первые эпизоды сериала заняли первое и второе место по просмотрам среди всех фильмов и сериалов, выходивших на платформе. Точные цифры по просмотрам не приводятся, однако, как отмечает издание, общая аудитория телеканала HBO и стриминговой платформы в США по состоянию на октябрь составляла 45, 2 млн подписчиков.

"Секс в большом городе" начал выходить в 1998 году на кабельном канале HBO, всего было снято шесть сезонов. Сериал основан на одноименном романе Кэндес Бушнелл. Действие многосерийной комедийной драмы о четырех подругах, независимых успешных женщинах, разворачивается в Нью-Йорке. В телесериале поднимаются различные социальные темы: феминизма, роли женщины в современном обществе, однополых отношений, секса и любви. Продолжение сериала стало продолжением истории подруг, которые "проходят путь от сложных реалий жизни и дружбы в возрасте 30 лет к еще более сложным реалиям жизни и дружбы в возрасте 50 лет".

Несмотря на равную значимость героинь, каждый эпизод строится вокруг одной из них - автора популярной колонки в вымышленной газете "Нью-Йорк стар" - Кэрри Брэдшоу, роль которой исполнила Сара Джессика Паркер. Ее персонаж пользовался широкой популярностью во время эфира сериала, а позже критиками был признан одним из выдающихся женских персонажей в истории американского телевидения. В 2008 и 2010 вышли два полнометражных фильма по мотивам сериала - "Секс в большом городе" и "Секс в большом городе - 2".