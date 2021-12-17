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Более 3,5 млн молодых людей оформили "Пушкинскую карту"

Общий объем потраченных средств на билеты по программе превысил 1,4 млрд рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Свыше 3,5 млн молодых людей получили "Пушкинскую карту" за четыре месяца действия программы. При этом общий объем потраченных средств на билеты по программе превысил 1,4 млрд рублей, заявила в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова.

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"Всего за четыре месяца "Пушкинскую карту" получили более 3,5 млн молодых людей. Из них объем средств, которые держатели карт потратили в учреждениях культуры, превышает 1 млрд 420 млн рублей. Приобретено свыше 2,2 млн билетов", - сказала она на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии в пятницу.

Она напомнила, что с 1 января 2022 года объем средств на карте вырастет до 5 тыс. рублей.

"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. В период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года на карту зачисляется 3 тыс. рублей, в следующем году сумму планируют увеличить. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.

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