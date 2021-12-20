Две выставки современного искусства откроются в парке "Зарядье" к Новому году

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. "Новая красивая выставка", исследующая тему праздника и включающая более 50 работ современных художников, а также камерная десятая выставка проекта SOVRISK #напотоке в Подземном музее, посвященная Рождеству, откроются 25 декабря в московском парке "Зарядье". Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе парка.

"В основе большого новогоднего проекта парка "Зарядье", пожалуй, самая излюбленная тема во всех мировых культурах - исследование феномена праздника и веселья, ожидания чуда и ощущения сказки. <…> В экспозиции организаторы ретранслируют ощущения художников, выстроят диалог между найденными "артефактами" и консервируют до весны упоительное состояние счастья", - отметили в пресс-службе.

В проекте принимают участие такие художники как Игорь Шелковский, Григорий Орехов, группа ППСС (Павел Пепперштейн и Соня Стереостырски), Weld Queen, Вова Перкин, Валентин Коржов, Марине Енгибарян, Евфросина, Венера Казарова, Мария Сафронова, Егор Плотников и другие.

"На выставке вы увидите наши работы, посвященные певцам и певицам и, в частности, таким звездам нашего небосклона как Алла Пугачева, Филипп Киркоров и Наталья Королева - все эти персонажи всегда присутствуют в контексте Нового года на программе "Голубой огонек", - приводятся в сообщении слова Пепперштейна.

Две выставки современного искусства продлятся до 23 января. В экспозицию, посвященную Рождеству, вошли работы художников-участников проекта "После иконы".