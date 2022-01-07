"Топ Ган", "Бэтмен" и продолжение "Аватара": самые ожидаемые фильмы 2022 года

Гид по проектам этого года, которые точно не стоит пропускать

Пандемия продолжается, поэтому строить планы на новый год немного страшно. Студии постоянно переносят премьеры фильмов, и некоторые из них ждут своего часа уже очень долго. И тем не менее, если все сложится удачно, в этом году мы сможем увидеть Джареда Лето в амплуа суперзлодея, Роберта Паттинсона в качестве Бэтмена, продолжение "Фантастических тварей", "Топ Гана" и "Аватара", а также новый фильм Дэмьена Шазелла. "King's man: Начало" 13 января Приквел фильмов о первой частной организации супершпионов Kimgsman. На этот раз дело происходит во времена Первой мировой войны, а вместо Тэрона Эджертона и Колина Ферта злодеям будут противостоять другие английские джентльмены — Рэйф Файнс и Харрис Дикинсон.

Описание Кадр из фильма "King's man: Начало" © Disney

"Худшие тираны" в истории развязали войну для собственного обогащения, и только благородные шпионы с хорошими манерами могут их остановить. Главный злодей фильма — Распутин в несколько инфернальном исполнении Риса Иванса. Нас ждет много виртуозных драк, взрывов, погонь и остроумных шуток, которыми известна франшиза. "Морбиус" 27 января Sony продолжает развивать вселенную Человека-паука, которая приносит им кучу денег, поэтому не развивать ее, конечно же, было бы глупо.

Описание Кадр из фильма "Морбиус" © Sony Pictures

Джаред Лето уже попробовал свои силы в комиксах, сыграв Джокера в "Отряде самоубийц", но зрителям больше понравился Джокер Хоакина Феникса. Поэтому он возвращается в качестве нового антигероя — доктора Майкла Морбиуса, который проводит эксперимент с собственной кровью и по ошибке превращается в вампира. "Лакричная пицца" Долгожданное возвращение любимца критиков и одного из главных голливудских режиссеров современности Пола Томаса Андерсона. Американец продолжает размышлять на тему необычных романтических отношений. Действие фильма происходит в разгар семидесятых. Молодая пара — Алана Кейн и Гэри Валентайн — пытается справиться с превратностями взросления и первой любви в пригороде Лос-Анджелеса. Американский киноинститут уже успел назвать "Лакричную пиццу" одним из лучших фильмов 2020 года, но в России его выпустят только в 2022-м. Дата премьеры пока неизвестна. "Бэтмен" 3 марта Новый год — новый Бэтмен. На этот раз в интерпретации режиссера Мэтта Ривза и Роберта Паттинсона, которого уже успели прозвать "эмо-Бэтменом".

Описание Кадр из фильма "Бэтмэн" © UPI Россия

Ривз решил сосредоточиться на детективной стороне известного комикса. Брюсу Уэйну снова противостоит Загадочник, который терроризирует элиту Готэма. Супергерой понимает, что коррупционная схема связана с его семьей, и вынужден искать союзников, чтобы победить хитрого злодея. Кроме Загадочника в фильме появятся Женщина-кошка (Зои Кравиц) и Пингвин (неузнаваемый Колин Фаррелл под тонной грима). "Ампир V" 31 марта Виктор Гинзбург решил экранизировать роман Виктора Пелевина еще в 2011 году, но съемкам мешал недостаток финансирования. В итоге съемки удалось начать только в 2017 году.

Описание Кадр из фильма "Ампир V" © Sony Pictures

Картина рассказывает о мире, которым правят вампиры. Они совсем не похожи на гламурных кровопийц, какими их изображает Голливуд. Неожиданно для себя в этот мир попадает обычный парень Рома, у которого есть шанс стать достойным представителем клана. В картине снялись Павел Табаков, Мирон Федоров, Вера Алентова, Марина Зудина. "Фантастические твари: Тайны Дамблдора" 7 апреля Третья часть приквела "Гарри Поттера". В ней Ньют Саламандер (Эдди Редмэйн) и Альбус Дамблдор (Джуд Лоу) снова столкнутся со злым волшебником Геллертом Гриндевальдом, которого сыграл Мадс Миккельсен вместо отправленного в отставку Джонни Деппа.

Описание Кадр из фильма "Фантастические твари: Тайны Дамблдора" © WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

Как и в предыдущих фильмах, героев ждут опасные приключения, диковинные магические существа и борьба с темными волшебниками. И, как следует из названия, скорее всего, мы узнаем о Дамблдоре что-то, чего не знали до этого. "Сердце Пармы" 21 апреля Хочется верить, что у писателя Алексея Иванова никогда не закончатся книги, потому что российские кинематографисты уж очень любят их экранизировать. На этот раз они добрались до его исторического романа "Сердце Пармы".

Описание Кадр из фильма "Сердце Пармы" © Disney

Режиссер "Движения вверх" Антон Мегердичев рассказывает о противостоянии двух княжеств — Московского и уральской Пармы, населенной язычниками. В центре конфликта оказывается русский князь Михаил (Александр Кузнецов), который влюбляется в язычницу Тиче и вынужден выбирать между любовью и верностью своему суверену. "Варяг" 28 апреля Сюжет нового фильма Роберта Эггерса, одного из самых многообещающих режиссеров современности, умещается в одно предложение: "Принц Амлет мстит убийцам своего отца". Но если учесть, что Эггерс смог снять увлекательное и красивое кино о пьянке двух не самых чистоплотных мужчин на маяке, одного предложения вполне достаточно. Как говорится, возьмите мои деньги.

Описание Кадр из фильма "Варяг" © UPI Россия

Судя по первому трейлеру, "Варяг" — это брутальная и захватывающая историческая драма с кучей звезд: самого варяга сыграл Александр Скарсгард, также в фильме снялись Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой, Уиллем Дефо, Итан Хоук. "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" 5 мая Тему мультивселенных, которая началась в "Человеке-пауке", продолжит Доктор Стрэндж в исполнении Бенедикта Камбербэтча. Действие фильма происходит после событий "Человека-паука: Нет пути домой" и первого сезона сериала "Локи".

Описание Кадр из фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" © Disney

Доктор Стрэндж не оставляет надежду вернуть Камень времени, который был уничтожен во время борьбы с Таносом. В результате он высвобождает великое зло, и справиться с ним ему поможет Ванда (Элизабет Олсен). За режиссуру отвечает Сэм Рэйми, снявший оригинального "Человека-паука". "Топ Ган: Мэверик" 26 мая Спустя 35 лет боевик, принесший Тому Крузу мировую известность, возвращается на большие экраны. Точнее, мы очень надеемся, что он возвращается и его опять не перенесут. Впрочем, это относится ко всем фильмам в нашем списке.

Описание Кадр из фильма "Топ Ган: Мэверик" © Централ Партнершип

Пит Митчелл по прозвищу Мэверик по-прежнему служит в ВМФ и считается одним из самых бесстрашных пилотов. Во время подготовки выпускников для спецмиссии он знакомится с лейтенантом Брэдли Брэдшоу (Майлз Теллер), сыном своего покойного друга Ника Брэдшоу. Встреча будит в Митчелле воспоминания о прошлом и грозит миссии, требующей от него исключительной самоотверженности. Осталось только узнать, будут ли выпускники снова сражаться с российскими "МиГами". "Тор: Любовь и гром" 7 июля Тайка Вайтити возвращается к Тору, и он обещает, что новый фильм станет "самым безумным" в его карьере. По его словам, картина похожа на то, "как будто десятилетний ребенок сказал нам, что нужно сделать в фильме, и мы выполнили все его указания". Звучит отлично. Вайтити решил вернуться к истокам, первому "Тору", поэтому история сосредоточится на отношениях Бога Грома в исполнении Криса Хемсворта и Джейн Фостер, которую снова сыграет Натали Портман. Фостер приобретет суперспособности, а еще в фильме появятся Стражи Галактики. "Миссия: невыполнима — 7" 29 сентября Про новую часть "Миссии: невыполнима" практически ничего не известно — Том Круз вернется к роли Итана Ханта, агента IMF, вместе со всей своей командой, которая включает Саймона Пегга, Винга Реймса, Ванессу Кирби и Ребекку Фергюсон. Съемки выдались сложными, у Круза не раз сдавали нервы из-за ковидных правил, а еще актеру пришлось десять месяцев готовиться к одному из самых опасных трюков в своей карьере. Ведь, как известно, Круз выполняет все трюки на съемочной площадке сам. "Флэш" 3 ноября Неужели мы наконец-то увидим фильм о Флэше? Проект разрабатывался с 2004 (!) года. Эзра Миллер впервые примерил на себя этот образ в 2016 году и ждал самостоятельного фильма долгих пять лет. Съемки наконец-то запустили в апреле 2021 года, и запустили с размахом. По примеру нового "Человека-паука" в фильме будет целых два Бэтмена — Бен Аффлек и Майкл Китон, вернувшийся к роли Брюса Уэйна спустя тридцать лет. Столкновение Бэтменов станет возможно, потому что Барри Аллен, то есть Флэш, попробует спасти свою мать от смерти и в итоге нарушит хрупкий баланс пространства и времени.

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"Нюрнберг" 24 ноября Режиссер "Легенды №17" и "Экипажа" Николай Лебедев обращается к одному из важнейший событий в истории — Нюрнбергскому процессу. В 1945 году начинается Международный военный трибунал над бывшими руководителями нацистской Германии, который потом назовут процессом века.

Описание Кадр из фильма "Нюрберг" © UPI Россия

В составе советской делегации в город приезжает молодой переводчик Игорь Волгин (Сергей Кемпо), который встречает на улице девушку Лену (Любовь Аксенова) и влюбляется. Как связаны судебный процесс и романтическая история между Игорем и Леной, пока неизвестно. "Аватар — 2" 15 декабря

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