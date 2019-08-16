Я знаю точно — невозможное возможно: укротитель будущего Джеймс Кэмерон

Когда рассказываешь историю успеха человека, который при жизни смог стать не только самым коммерчески успешным режиссером в мире, но и классиком современного кинематографа, невольно тянет прибегнуть к многочисленным клише, описывающим, как гениальный творец с самого детства шел к неизбежной славе. Но в случае с Кэмероном все эти банальные фразы являются сущей правдой. Его философия настолько же проста в изложении, насколько невыполнима на практике: он всегда делал то, что ему нравится, стремился быть новатором во всем, ничего не боялся, никогда не сдавался и никого не слушал. Если бы режиссер хоть раз засомневался в себе или согласился с тем, что ему говорят окружающие, мы бы никогда не увидели ни один из его фильмов, каждый из которых менял киноиндустрию навсегда. Кажется, что невозможно всегда быть первопроходцем, однако эта особенность происходит из самой натуры Кэмерона — ему постоянно приходилось подгонять реальность, чтобы она смогла угнаться за его фантазией, даже в век, когда, казалось бы, с помощью технологий можно удовлетворить любую прихоть даже самого изощренного ума. "Обычно люди не знают, когда они создают историю, но мы точно создаем ее сейчас, к лучшему или худшему", — отмечает без ложной скромности режиссер.

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Еще один такой же фантазер, которому пришлось самому идти впереди технологического прогресса, чтобы осуществить задуманное, Джордж Лукас с его "Звездными войнами" подстегнул Кэмерона попробовать свои силы в кино. Режиссер любит подчеркивать, что он всегда был синим воротничком — в молодые годы он успел поработать и школьным уборщиком, и машинистом. Но именно космическая эпопея Лукаса наглядно показала ему, что его фантазии на самом деле вполне реальны, по крайней мере в ограниченном пространстве кинотеатров. "Для меня ["Звездные войны"] были не чем-то новым, а чем-то очень знакомым, как будто кто-то взял мои мечты и воплотил их на экране", — замечает Кэмерон.

Его главный творческий принцип сформировался в самом начале его карьеры и с тех пор не менялcя: сначала придумай что-то невозможное, а затем изобрети способ это осуществить

"Я пишу сценарий, который не вписывается в существующие представления об искусстве, затем снимаю его и становлюсь мировым лидером по спецэффектам", — рассказывает режиссер.

Описание Пол Рейзер, Сигурни Уивер и Джеймс Кэмерон на съемочной площадке фильма "Чужие" © Twentieth Century Fox Film Corporation/Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images

Так, свою первую короткометражку "Ксеногенезис" о заброшенном космическом корабле Кэмерон делал со своими друзьями на чистом энтузиазме, не имея ни малейшего представления, как использовать дорогую камеру, которую они взяли в аренду. Но в итоге созданный ими мир из обрывков картона и строительного мусора стал входным билетом в студию Роджера Кормана New World Pictures, которая специализировалась на жанровых фильмах класса Б. Корман был известен тем, что с легкостью давал дорогу молодым, компенсируя их неопытность низкой зарплатой. Именно он дал старт карьерам таких режиссеров, как Мартин Скорсезе, Фрэнсис Форд Коппола и Питер Богданович. Свой путь в New World Pictures Кэмерон начал в качестве создателя моделей на фильме "Битва за пределами звезд". Но пробыл он в этой должности недолго — в разгар съемок Корман уволил художественного руководителя фильма, а новым предложил сделать именно Кэмерона, который проводил на съемочной площадке 24 часа в сутки и сразу же начал позиционировать себя как главного. Двадцатисемилетний Джеймс не имел ни малейшего понятия, какие обязанности входят в его новую должность, но отказываться было глупо.

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Он сделал для студии еще несколько фильмов, но на съемках "Галактики ужаса" почувствовал, что пора ему брать режиссуру в свои руки, и с ходу придумал сцену, где один из героев отрезает свою руку. Затем камера крупным планом показывает отрезанную конечность, по которой ползают личинки. Продюсеру идея понравилась, и так Кэмерон обнаружил себя в режиссерском кресле. "Принесите мне руку, принесите мне личинки!" — командовал он. Но его беспозвоночные актеры мертвым грузом лежали на фальшивой руке и никак не хотели извиваться. Тогда Кэмерон поручил подвести к ним незаметный провод с электричеством, и когда он командовал "Мотор!", личинки под воздействием тока, который включал один из ассистентов, начинали дергаться в судорогах и сразу же успокаивались, когда электричество отключали по приказу режиссера. В это время на съемочной площадке находился итальянский продюсер Овидио Ассонитис, который был в шоке от того, что этот высокий 27-летний юноша с рыжей бородой может управлять даже личинками! Так Кэмерон получил свою первую работу в качестве режиссера полнометражного художественного фильма.

Описание Джеймс Кэмерон в Голливуде, 1989 год © AP Photo/Nick Ut

Картина "Пираньи II: нерест" про летающих рыб-мутантов была отборным трешем, но, как не раз рассказывал про этот опыт Кэмерон, когда тебе предлагают деньги и должность режиссера, ты не особенно задумываешься, что это за фильм, ты просто хватаешься за возможность. Джеймс хотел сделать этот треш своим трешем, но у Ассонитиса были другие планы на этот счет. Он использовал молодого канадца в качестве подставного режиссера, планируя снять фильм самому, поэтому всего через несколько дней после начала съемок Кэмерон был уволен. Но это не помешало ему взять на последние деньги билет в один конец в Рим, пробраться на студию и попытаться перемонтировать фильм самому. После одной из таких вылазок истощенный организм неудавшегося режиссера не выдержал, и у Кэмерона началась лихорадка. В эту судьбоносную для него ночь ему приснился хромированный торс, вырывающийся из языков пламени и ползущий по полу, опираясь на кухонные ножи. Так родился "Терминатор".

Сложно представить, но культовый фильм про войну человечества с машинами был снят за $6 млн, собрав при этом $78 млн по всему миру. За свою первую полноценную режиссерскую работу Кэмерон получил всего один доллар — только таким образом можно было уговорить студии отдать проект в его неопытные руки. Но он никогда не жалел о принятом решении, так как именно "Терминатор" запустил его карьеру и буквально за несколько недель сделал его одним из самых популярных режиссеров в Голливуде

То же самое можно сказать про будущего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, превратившегося из бодибилдера с грубым австрийским акцентом в икону целого поколения. Забавно то, что студия изначально продвигала его как исполнителя роли Кайла Риза, который должен спасти Сару Коннор от робота-убийцы. Но когда Кэмерон встретил Шварценеггера, у которого, казалось, мышцы были даже на лбу, он не мог представить себе кого-то еще в роли Терминатора.

Описание Арнольд Шварценеггер на съемках фильма "Терминатор" © Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images

Как отмечает Ребекка Киган в своей книге "Футурист: фильмы и жизни Джеймса Кэмерона", на самом деле выбор Шварценеггера на эту роль противоречил всей логике фильма. Терминатор был человекоподобной машиной, которая внедрилась в ряды людей, чтобы подорвать их деятельность изнутри. Шварценеггер в свою очередь мог бы внедриться разве что в сборную по греко-римской борьбе, но в конце концов картине это никак не повредило. По словам Кэмерона, главная прелесть кино состоит в том, что ему не нужно быть логичным, поэтому часто зрителям наплевать на правдоподобность фильма, впрочем, как и на то, сколько труда и смекалки было вложено в его спецэффекты. Это, конечно же, никогда не мешало ему создавать невероятные съемочные площадки, чья масштабность иногда граничила с безумием.

Построить настоящую подводную базу в самом большом бассейне с пресной водой в мире на заброшенной атомной электростанции и снять почти 50% фильма под водой, как в "Бездне"? Создать робота из жидкого железа, как в "Терминаторе 2: Судный день"? Снять фильм на 3D-камеру в полностью виртуальном пространстве? Исследовать "Эверест кораблекрушений" и совершить десяток подводных погружений за $40 млн в российском глубоководном аппарате, чтобы снять настоящий затонувший "Титаник"? Без проблем

При этом режиссер использовал фильм как повод для того, чтобы получить деньги на глубоководные исследования. История о "Ромео и Джульетте на корабле" была выдумана им позже. Аппетиты Кэмерона росли вместе с его амбициями, однако чем дороже становился фильм, тем больше он собирал в прокате. При этом чем масштабнее был замысел режиссера, тем мучительнее проходили съемки. Так, для создания "Титаника" на мексиканском побережье была построена самая крупная голливудская студия со времен 1930-х годов. В итоге скромный по меркам режиссера бюджет в $80 млн раздулся до рекордных $200 млн, сделав "Титаник" самым дорогостоящим фильмом в мире (что, в общем, произошло не в первый раз. До "Титаника" этот титул носила другая картина Кэмерона — "Терминатор 2: Судный день"). В последний день изнурительных съемок пал духом даже несгибаемый режиссер: "Я думал про себя: "Господи, дай мне умереть".

Описание Кадр из фильма "Титаник" © Getty Images

В первый раз в жизни Кэмерон был уверен, что обречен на провал. Представители студии Fox тоже потопили "Титаник" еще до премьеры, впрочем, как и пресса, которая обмусоливала подробности непростых съемок и, как коршун, кружила над картиной, ожидая провала. Но, наверное, Кэмерон не был бы Кэмероном, если бы в очередной раз не доказал, как все ошибались, даже он сам: "Титаник" собрал $2,18 млрд, установив мировой рекорд по сборам. К этому добавились 14 номинаций и 11 наград премии "Оскар" и массовая истерия по всему миру.