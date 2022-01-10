Фильм "Последний богатырь: посланник тьмы" возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российская комедия режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: посланник тьмы" стала лидером кинопроката в РФ и странах СНГ, собрав 468,6 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 6 по 9 января.

Это продолжение истории про Ивана, который обрел богатырскую силу. В третьей части Иван и Василиса готовятся к свадьбе. Но в самый разгар невесту похищают, а в погоне за ней Иван и его друзья оказываются в современной Москве. Но и в этом городе сказочные герои смогли хорошо устроиться, с их помощью у богатыря есть шанс окончательно победить древнее зло. Главные роли сыграли Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Елена Яковлева, Сергей Бурунов, Елена Валюшкина, Гарик Харламов и др.

На второй строчке рейтинга оказалась картина "Человек-паук: нет пути домой", собравшая 257,6 млн рублей. Фантастический боевик режиссера Джона Уотса вышел в российский прокат 15 декабря. После разоблачения Мистерио репутация Человек-паука, или же Питера Паркера, находится под угрозой. Чтобы исправить ситуацию, Питер просит помощи у Доктора Стрэнджа, но затем все становится намного опаснее. В фильме снялись Том Холланд, Бенедикт Камбербэтч, Мариса Томей и другие.

Третье место занял мультфильм режиссера Гарта Дженнингса "Зверопой-2", собравший 194,3 млн рублей за минувшие выходные. Это история о продюсере-коале и ее необычной труппе. Для достижения успеха им нужно отправиться в мировую столицу развлечений, завербовать легендарного рок-музыканта и взорвать публику новым шоу.