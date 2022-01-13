В Дагестане 65 тыс. школьников и студентов пользуются "Пушкинской картой"

МАХАЧКАЛА, 13 января. /ТАСС/. Около 65 тыс. дагестанских школьников и студентов стали держателями "Пушкинской карты", сообщили ТАСС в пресс-службе министерства культуры республики.

В музей, театр, на концерт — за счет государства.

В музей, театр, на концерт — за счет государства. Что такое Пушкинская карта

"Порядка 65 тыс. дагестанских школьников и студентов подключились ко всероссийской программе "Пушкинская карта", - сказал собеседник агентства.

По его словам, с начала действия программы молодые люди приобрели более 85 тыс. билетов на республиканские спектакли, экскурсии, выставки и концерты.

"Среди мероприятий, предложенных музеями, наибольшей популярностью пользуется выездная экскурсия в с. Гуниб от Национального музея Республики Дагестан им. Тахо-Годи. Еще один лидер - выставка "Рюриковичи-Романовы" Исторического парка "Россия - моя история". Самый посещаемый спектакль на сегодняшний день - балет "Золушка" Дагестанского театра оперы и балета.

Всероссийская программа "Пушкинская карта" запущена 1 сентября 2021 года. Она призвана сделать посещение учреждений культуры доступным для молодежи.