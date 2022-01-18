"Литфонд" выставит на аукцион рукописи и фотографии Эдуарда Лимонова

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Аукционный дом "Литфонд" выставит на торги письма, рукописи, фотографии и автографы писателя Эдуарда Лимонова, аукцион пройдет 3 февраля. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе "Литфонда".

"На аукцион выставлены письма, рукописи, автографы, фотографии и другие мемориальные предметы, связанные с именем Эдуарда Лимонова. Эти материалы, особенно письма и рукописи, дают шанс за Лимоновым-мифом, который он создавал своей жизнью и творчеством, разглядеть противоречивого и неоднозначного, но живого и настоящего человека. Быть может, именно эти источники, сохранившие живые интонации родных и знакомых писателя, дадут ключ к пониманию феномена его личности", - говорится в сообщении.

Аукцион пройдет 3 февраля - накануне дня рождения писателя, которому в этом году исполнилось бы 79 лет.

Как рассказали в "Литфонде", значительная часть материалов в каталоге - это архив художника Вагрича Бахчаняна, с которым Лимонова долгое время связывала дружба. Кроме того, на аукцион выставлены многочисленные письма к Эдуарду Савенко (Лимонову) от матери и отца - Раисы Федоровны и Вениамина Ивановича Савенко, написанные в период с 1971 по 1974 годы. Также среди лотов аукциона - мраморный пласт по случаю рождения первого ребенка Лимонова с гравированным автографом. Из личной переписки на аукционе представлены 10 писем к Лимонову от его первой жены Анны Моисеевны Рубинштейн, датируемые 1970-1972 годами.

Среди других лотов аукциона - многочисленные неопубликованные стихи, цветные фотографии из США. Кроме того, в каталоге представлены обмеры фигур советских знаменитостей, сделанные Лимоновым, который одно время зарабатывал пошивом джинсов.