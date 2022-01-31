Ни кадра без Шуберта. Почему австрийского композитора так любят в кино

Красота и эмоциональность, иллюстративность и пронзительность его музыки сделала Шуберта одним из самых любимых композиторов в кино — режиссеры со всего мира с удовольствием включают его произведения в свои работы. Он — один из первых великих композиторов-романтиков, написал более 600 вокальных произведений, девять симфоний, множество камерных, фортепианных произведений, но прожил всего 31 год. Музыкант родился 31 января 225 лет назад

Он родился в маленьком городке недалеко от Вены и с детства стал интересоваться музыкой. Первые уроки ему давали отец и старший брат, они учили мальчика игре на скрипке и на фортепиано, азам нотной грамоты и теории музыки. Когда ему исполнилось 11 лет, наставники заметили, что у Шуберта великолепный природный голос, — так он попадает в придворную капеллу, а потом начинает брать уроки композиции у Антонио (того самого) Сальери, который, заметив одаренность будущего музыканта, согласился обучать его бесплатно.

На эту тему Роковая страсть. Роберт Шуман — самый талантливый из всех мечтателей

Вся искренность, все душевные терзания, все то, что волновало композитора на протяжении всей его жизни, однозначно отразилось и на его творчестве. Возможно, именно поэтому его музыка столь популярна и, можно сказать, довольно доступна для понимания широкой публики. Так или иначе, с непониманием, конфликтом внутреннего "я" и внешнего мира сталкиваются многие из нас, и многие страдают из-за одиночества, отчужденности или недостатка любви и теплоты. Такая эмоциональная открытость привела к тому, что Шуберт, сочиняя свои песни, произвел настоящую революцию в этом жанре. Если раньше то была второстепенная, несерьезная форма (большие композиторы писали большие симфонии и оперы), благодаря произведениям Шуберта песня вознеслась на небывалый пьедестал среди музыкальных миниатюр. Его работы сложны для исполнения как вокально, так и инструментально. Более того, они требуют особого дуэта и единения между двумя исполнителями — солистом и аккомпаниатором. Все потому, что фортепианная партия у Шуберта не просто поддерживает голос, как это было раньше. Шуберт-пианист уделяет особое внимание этому инструменту, поручая ему важную функцию: иллюстрацию и дополнение образа всего произведения. Яркий пример тому — баллада "Лесной царь", по сюжету которой отец через зимний лес темной ночью везет своего больного сына на санях. И именно фортепианная партия создает ту невообразимую атмосферу ужаса, холода и спешки.

Любовь к песням проходит красной нитью через все творчество Шуберта. Мотивы и интонации разных миниатюр вы можете услышать и в инструментальных произведениях. Более того, у композитора, очевидно, был особый дар, ведь писать такие мелодии дано не каждому. Потому даже в симфониях, квартетах или квинтетах вы можете напеть любую мелодию, и она обязательно будет похожа на песню. Романтичность, эмоциональность и красота музыки Шуберта неизменно привела к цитированию его произведений в кинематографе. Многие режиссеры частенько прибегают к работам австрийского композитора, чтобы сопроводить свои сцены. Обычно это моменты, связанные с изяществом, легкостью, богатством, особой элегантностью, но бывают, конечно, разные варианты. Рассказываем о четырех ярких произведениях Шуберта и фильмах, где их можно услышать. Ave Maria Свое одно из самых тонких и чутких произведений Шуберт написал в возрасте 28 лет. Тогда они вместе со своим близким другом, певцом Иоганном Фоглем, прославившим его песни по всей Австрии своим виртуозным исполнением, путешествовали по стране и давали концерты. Заработок у них был довольно скромный — едва хватало, чтобы сводить концы с концами. Композитору отказали в высокой должности, на которую он надеялся, произведения редко издавались, а музыка его звучала все реже и реже. И вот в один из июньских дней музыканты прибыли в дом зажиточного купца и любителя искусства, который проживал на берегу озера Траун. Мужчина оказал путешественникам гостеприимство и принял их в своем доме. Пейзажи вокруг, горы, спокойная гладь воды уже не один раз вдохновляли многих деятелей искусства. Произвели они впечатление и на Шуберта. Здесь он обращается к поэзии популярного тогда Вальтера Скотта, решая написать музыку на его поэму "Дева озера".

"Аве Мария", или "Третья песнь Эллен", начинается с обращения к святой Деве, но не повторяет канонический текст (и библейский сюжет). Это сентиментальная просьба о помощи, о защите в тяжелую минуту, она молит укрыть от тревог и невзгод. Сколь нежна и искренна молитва Эллен, столь чутка и проникновенна музыка Шуберта, который под стать тексту создает изящную и романтичную музыкальную ткань. Неудивительно, что она сразу же поселилась в сердцах публики, лишь прозвучав, — слушатели говорили об удивительной возвышенности, красоте и религиозности, несмотря на то, что это, конечно, светское произведение. Благодаря тому, что "Аве Мария" столь однозначна в своей трактовке (из-за слов и музыки, вторящей ей) и иллюстративна, она отлично вписывается во многие сцены в кинематографе. Причем именно из-за своей известности и той же однозначности она обычно вписывается для поддержания ироничности момента. Например, она звучит в одной из серий второго сезона "Южного парка" после того, как горожане освободились из-под снежного завала. В третьей части "Мальчишника в Вегасе" она звучит в самом начале во время похорон, и ее исполняет Алан Гарнер: в сочетании с образом его высокий, ангельский голос выглядит немного комично. Ее, например, слушает герой фильма "1+1" Филипп Поццо ди Борго, когда Дрисс Бассари впервые приходит в его богатый дом. Для ведущего скромную до этого жизнь парня вхождение в столь богатый и роскошный дом становится откровением, и музыка будто освещает этот момент. А в фильме "Сбежавшая невеста" она звучит в момент свадьбы Мегги, и, надо сказать, это один из самых популярных вариантов использования "Аве Марии": она отлично подходит для выхода невесты в белоснежном платье в столь важный день в жизни любого человека. Die Forelle Шел 1817 год, Шуберт только начал приобретать широкую известность (все благодаря тому же Фоглю, знакомство с которым произошло как раз накануне). Композитор работает в приходской школе вместе со своим отцом, тоже учителем, начинает потихоньку издавать свои произведения. Но преподавание занимает у него много времени и сил — единственное, что привлекает Шуберта, это сочинение музыки, чему он страстно хочет посвятить всю свою жизнь. Но, к сожалению, на это дело ему удается выкраивать лишь немного времени в свободные от работы часы. Тем не менее в это время появляется множество знаменитых в дальнейшем шедевров Шуберта, в том числе и песня "Форель".

После того как вдохновленный юноша показал свое произведение друзьям, те мягко намекнули ему, что музыка его повторяет интонации увертюры Людвига ван Бетховена "Кориолан". Сходство, конечно, не сильно заметно, однако для Шуберта такое сравнение было нелестным, оно лишь разозлило его: автор даже хотел уничтожить свое произведение, сжечь. Но благодаря уговорам одного из своих близких друзей, к счастью, одумался. Тогда Шуберт решил переработать свое произведение, из-за чего появилось пять разных редакций "Форели" (и многие исполнители до сих пор отдают предпочтение какой-то определенной, отказываясь исполнять другие). Но основная канва музыки осталась неизменной. Шуберт, как всегда, отлично передает настроение, легкость в песне — в фортепианном аккомпанементе через музыку можно практически увидеть как течет ручей, у берегов которого происходит все действие.

На эту тему "Так судьба стучится в дверь". Жизнь и музыка Людвига ван Бетховена

В качестве первоисточника композитор взял стихотворение Кристиана Шубарта, немецкого поэта и органиста. Это незамысловатый текст, где главный герой сидит на берегу ручья, наслаждаясь ярким солнцем и теплом. Он наблюдает за форелью и рыбаком, что примостился неподалеку. Герой смеется про себя: "Покуда светел, ясен ручей, — подумал я, — твой труд, рыбак, напрасен, видна леса твоя". Кончается, правда, песня трагически: сентиментальный юноша "дает волю слезам", ведь дело рыбака увенчалось успехом. Одно из самых ярких появлений "Форели" в кинематографе произошло в фильме "Шерлок Холмс: игра теней", когда встречаются главный герой и доктор Мориарти. Она звучит у злодея в кабине, а Холмс, лишь войдя в комнату, опознает ее буквально по паре тактов. Они цитируют ее текст: "Раскрой свой обман — эту рыбку не обмануть". Кажется, это отлично вписалось в репрезентацию будущих отношений между двумя соперниками. Симфония №8 (Неоконченная) Пожалуй, самое знаменитое симфоническое произведение Шуберта, самое любимое оркестрами и публикой. Он писал ее 1822 году, будучи уже довольно известным композитором в Австрии. И, несмотря на свою популярность и количество написанных им ранее произведений для оркестра, ни одна симфония Шуберта к тому моменту не была исполнена. С восьмой симфонией связана большая загадка, что и породило такое название.

Дело в том, что жанр симфонии предполагает особую форму, как правило, из четырех частей (на самом деле вы можете встретить произведения и из трех, и из пяти, и даже из шести частей, но все это делали композиторы новаторы, революционеры). Шуберт же ограничился лишь двумя. И в действительности до конца не ясно, закончил ли он таким лаконичным циклом свою мысль или же просто не успел дописать симфонию до конца? В набросках исследователями были обнаружены кусочки предполагаемой третьей части произведения, однако доказать однозначность какой-то либо из теорий пока не удалось. Более того, несмотря на всего две части, симфония выглядит целостной. Благодаря своему тревожному мотиву, некоторой мрачности и трагичности музыка симфонии отлично вписывается в аналогичные сцены в кино. Например, она звучит в напряженные моменты в сериале "Моцарт в джунглях", когда главный герой находится перед сложным выбором. Первая часть симфонии звучит в самом начале фильма "Особое мнение", когда капитан полиции Джон Эндертон, главный герой, знакомится с деталями своего дела. Ну и, конечно, почему-то ее очень любят использовать в мультфильмах (как, впрочем, со многими другими произведениями классиков): она звучит в эпизодах "Симпсонов", "Американского папаши" и Looney Tunes. Струнный квартет a-moll Камерная музыка — еще один жанр, в котором Шуберт выступил новатором, проявив себя как настоящий мастер. Этот квартет занимает особое место среди всех произведений композитора, он написал его за четыре года до своей смерти. Шуберт-песенник, создатель великолепных мелодий, которые так любили (и любят до сих пор) меломаны, и здесь не отошел от своих принципов, сохраняя лиричность и песенное начало на протяжении всего произведения.

Многие композиторы-романтики (да и не только композиторы) всю свою жизнь, весь свой творческий путь стремились к недостижимому идеалу. Светлому образу, который невозможно обрести и понять, чему-то столь хрупкому, но обладающему целительной силой доброты и справедливости. Чаще всего это был, конечно, женский образ — прекрасной возлюбленной, с которой по тем или иным причинам быть герою не суждено. Эти душевные терзания, такого рода сентиментализм и стал вдохновением для множества произведений той эпохи, не только Шуберта. Противопоставляется этому светлому фантазийному образу, как правило, жестокая реальность — общество, не понимающее художника, несправедливость, одиночество, которое захватывает душу творца, и отчаяние, ведущее порой к трагическому финалу. Недаром мелодия этого квартета повторяет интонации другого значимого произведения Шуберта — песни "Маргарита за прялкой" (имеется в виду фаустовская Маргарита). Вот почему он начинается с нежной и хрупкой мелодии скрипки, а поддерживается своеобразным аккомпанементом остальных инструментов — словно прялка крутится. Ей противопоставляется второй, более жесткий мотив, с которым они будто борются между собой.