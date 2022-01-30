"Жил такой парень". Не стало Леонида Куравлева

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев воплотил на экране множество комедийных и драматических образов, сыграв более 200 ролей. Актер, который запомнился зрителям как шофер Пашка Колокольников из фильма "Живет такой парень, студент-философ Хома Брут из "Вия" и Жорж Милославский из картины "Иван Васильевич меняет профессию", умер в возрасте 85 лет.
Леонид Куравлев с 5 января находился в больнице в Коммунарке с пневмонией. Как сообщил ТАСС сын артиста Василий, его выписали в другое медицинское учреждение для дальнейшей реабилитации 22 января. В воскресенье Союз кинематографистов РФ сообщил агентству, что актер умер.
Начало творческого пути
Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года на окраине Москвы в простой семье - его мама была парикмахером, папа - автослесарем, - и никогда не мечтал стать актером. По совету двоюродной сестры Куравлев решил подать документы во ВГИК во многом потому, что для поступления в этот институт не требовались точные науки, которые в школе ему не давались. Куравлева приняли на актерское отделение только со второй попытки, мастером его курса был советский актер театра и кино Борис Бибиков.
"Поначалу зажатость во мне была страшная. На втором курсе Бибиков даже попросил меня уйти. И правильно, между прочим, сделал. Педагог только входил в дверь, а меня уже начинало трясти. Что ж в этом хорошего? А когда его не было, я начинал проявляться: чуть ли не самым популярным студентом на курсе был", - вспоминал актер в одном из интервью.
Дебют Куравлева в кино состоялся на третьем курсе: он сыграл роль сапера Морозова в студенческой работе Александра Гордона и Андрея Тарковского "Сегодня увольнения не будет" (1958). Первой полнометражной работой для него стал фильм "Мичман Панин" (1960) Михаила Швейцера.
Влияние Шукшина
За годы творчества Леонид Куравлев сыграл более 200 ролей. Большое влияние на его актерскую судьбу оказал актер и режиссер Василий Шукшин, который сначала пригласил его в свой дебютный короткий метр "Из Лебяжьего сообщают" (1960), а затем - в первый полнометражный фильм "Живет такой парень" (1964). Образ простого шофера Пашки Колокольникова, который рискуя жизнью совершает подвиг, по-настоящему раскрыл молодого актера, хотя изначально комиссия, принимавшая картину, отговаривала режиссера от его кандидатуры.
"Вася, вот я ему благодарен, хотя это был первый его фильм, ослушался всей комиссии. Он в меня поверил! И картина по сей день смотрится. Я благодарен всю жизнь Василию Макаровичу, что он запустил меня на очень высокую киноорбиту, с которой я по сей день не слетел", - делился Куравлев.
По словам актера, "с легкой руки Шукшина" он начал много сниматься у главных режиссеров советского периода, при этом он старался выбирать широкий диапазон ролей. Среди фильмов с его участием "Старшая сестра" (1966) Георгия Натансона, экранизация мистической повести Гоголя "Вий" (1967), где Куравлев сыграл студента-философа Хому Брута, читавшего молитвы над телом панночки. Зрителям также запомнились его Шура Балаганов в "Золотом теленке" (1968) Михаила Швейцера, Жорж Милославский в комедии "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) Леонида Гайдая по мотивам пьесы Михаила Булгакова "Иван Васильевич", сантехник Афанасий Борщов в комедии "Афоня" (1975) Георгия Данелии и другие герои Куравлева.
Благодарность режиссерам
Режиссеров, с которыми актеру довелось поработать, он характеризовал как людей, "фанатично преданных профессии". Среди них были также Владимир Меньшов, Виталий Мельников, Станислав Говорухин, Петр Тодоровский, Глеб Панфилов, Алла Сурикова, Александр Митта, Карен Шахназаров и многие другие. С особым уважением Куравлев, в частности, вспоминал Татьяну Лиознову. Он сыграл в двух ее фильмах - "Семнадцать мгновений весны" (1973) и "Мы, нижеподписавшиеся" (1980). "Татьяна Михайловна многому научила всех тех, кто с ней соприкасался. Человек она великий, работала и для будущих поколений", - говорил актер.
С возрастом Куравлев снимался в кино все меньше, но не потому, что его не приглашали - наоборот, предложения были, но сценарии, по его словам, не соответствовали высоким стандартам, которые были в советском кинематографе.
"Это режиссеры питали меня своим талантом, делали всякий раз талантливее, потому что вкладывали в меня свой гений. И конечно же, мои партнеры. С кем я только не снимался, с великими актерами! Перечислять их можно долго и долго. (Владимир) Высоцкий, (Всеволод) Санаев, (Юрий) Яковлев, (Инна) Чурикова… Много, очень много. Я им тоже благодарен. Они тоже заряжали меня своим талантом", - делился артист.
Несмотря на популярность Куравлев вел достаточно закрытый образ жизни. Почти 60 лет актер прожил со своей супругой Ниной, смерть которой в 2012 году стала для него большим ударом. Они воспитали двоих детей - дочь Екатерину и сына Василия, названного в честь Шукшина.