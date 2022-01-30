"Жил такой парень". Не стало Леонида Куравлева

Актер, о чьей смерти стало известно 30 января, воплотил на экране множество комедийных и драматических образов, сыграв более 200 ролей

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев воплотил на экране множество комедийных и драматических образов, сыграв более 200 ролей. Актер, который запомнился зрителям как шофер Пашка Колокольников из фильма "Живет такой парень, студент-философ Хома Брут из "Вия" и Жорж Милославский из картины "Иван Васильевич меняет профессию", умер в возрасте 85 лет. Леонид Куравлев с 5 января находился в больнице в Коммунарке с пневмонией. Как сообщил ТАСС сын артиста Василий, его выписали в другое медицинское учреждение для дальнейшей реабилитации 22 января. В воскресенье Союз кинематографистов РФ сообщил агентству, что актер умер. Начало творческого пути Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года на окраине Москвы в простой семье - его мама была парикмахером, папа - автослесарем, - и никогда не мечтал стать актером. По совету двоюродной сестры Куравлев решил подать документы во ВГИК во многом потому, что для поступления в этот институт не требовались точные науки, которые в школе ему не давались. Куравлева приняли на актерское отделение только со второй попытки, мастером его курса был советский актер театра и кино Борис Бибиков.

На эту тему Биография Леонида Куравлева

"Поначалу зажатость во мне была страшная. На втором курсе Бибиков даже попросил меня уйти. И правильно, между прочим, сделал. Педагог только входил в дверь, а меня уже начинало трясти. Что ж в этом хорошего? А когда его не было, я начинал проявляться: чуть ли не самым популярным студентом на курсе был", - вспоминал актер в одном из интервью. Дебют Куравлева в кино состоялся на третьем курсе: он сыграл роль сапера Морозова в студенческой работе Александра Гордона и Андрея Тарковского "Сегодня увольнения не будет" (1958). Первой полнометражной работой для него стал фильм "Мичман Панин" (1960) Михаила Швейцера. Влияние Шукшина За годы творчества Леонид Куравлев сыграл более 200 ролей. Большое влияние на его актерскую судьбу оказал актер и режиссер Василий Шукшин, который сначала пригласил его в свой дебютный короткий метр "Из Лебяжьего сообщают" (1960), а затем - в первый полнометражный фильм "Живет такой парень" (1964). Образ простого шофера Пашки Колокольникова, который рискуя жизнью совершает подвиг, по-настоящему раскрыл молодого актера, хотя изначально комиссия, принимавшая картину, отговаривала режиссера от его кандидатуры. "Вася, вот я ему благодарен, хотя это был первый его фильм, ослушался всей комиссии. Он в меня поверил! И картина по сей день смотрится. Я благодарен всю жизнь Василию Макаровичу, что он запустил меня на очень высокую киноорбиту, с которой я по сей день не слетел", - делился Куравлев. По словам актера, "с легкой руки Шукшина" он начал много сниматься у главных режиссеров советского периода, при этом он старался выбирать широкий диапазон ролей. Среди фильмов с его участием "Старшая сестра" (1966) Георгия Натансона, экранизация мистической повести Гоголя "Вий" (1967), где Куравлев сыграл студента-философа Хому Брута, читавшего молитвы над телом панночки. Зрителям также запомнились его Шура Балаганов в "Золотом теленке" (1968) Михаила Швейцера, Жорж Милославский в комедии "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) Леонида Гайдая по мотивам пьесы Михаила Булгакова "Иван Васильевич", сантехник Афанасий Борщов в комедии "Афоня" (1975) Георгия Данелии и другие герои Куравлева. Благодарность режиссерам Режиссеров, с которыми актеру довелось поработать, он характеризовал как людей, "фанатично преданных профессии". Среди них были также Владимир Меньшов, Виталий Мельников, Станислав Говорухин, Петр Тодоровский, Глеб Панфилов, Алла Сурикова, Александр Митта, Карен Шахназаров и многие другие. С особым уважением Куравлев, в частности, вспоминал Татьяну Лиознову. Он сыграл в двух ее фильмах - "Семнадцать мгновений весны" (1973) и "Мы, нижеподписавшиеся" (1980). "Татьяна Михайловна многому научила всех тех, кто с ней соприкасался. Человек она великий, работала и для будущих поколений", - говорил актер.

На эту тему От обаятельного вора до президента СССР: главные роли Леонида Куравлева