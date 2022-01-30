Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Куравлева

Куравлев умер в воскресенье в возрасте 85 лет, об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов РФ. "Ушел из жизни замечательный актер, человек исключительного таланта и невероятной творческой энергии Леонид Вячеславович Куравлев. С его именем связана целая эпоха отечественного кинематографа. Своей проникновенной игрой и артистическим темпераментом он с первых ролей покорил сердца миллионов зрителей", - привели в пресс-службе Минкультуры РФ слова Любимовой.

Она отметила, что сотрудничество с Куравлевым становилось для кинематографистов большой удачей. "Коллеги в нем ценили высокий профессионализм, умение удивительно точно передать авторский замысел и раскрыть глубину образа. Прошу передать родным и близким мои искренние соболезнования. Светлая память", - сказала министр.

За годы творчества Леонид Куравлев сыграл более 200 ролей. Среди наиболее известных фильмов с его участием "Живет такой парень" (1964 год) Василия Шукшина, "Золотой теленок" (1968 год) Михаила Швейцера, "Иван Васильевич меняет профессию" (1973 год) и "Опасно для жизни!" (1985 год) Леонида Гайдая, "Афоня" (1975 год) Георгия Данелии, "Ищите женщину" (1982 год) Аллы Суриковой, "Ширли-мырли" (1995 год) Владимира Меньшова.