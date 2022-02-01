Путин поздравил Льва Лещенко с юбилеем

"Отрадно, что вы не останавливаетесь на достигнутом, своей энергией и увлеченностью, истинным патриотизмом вносите вклад в поддержку одаренных певцов и артистов, объединяете людей вокруг интересных идей и замыслов", - говорится в телеграмме главы государства, опубликованной во вторник на сайте Кремля.

Путин отметил, что певец пользуется всенародной любовью и восхищает поклонников исполнительским мастерством высочайшего класса, а свое 80-летие встречает в прекрасной творческой форме.

"Благодаря безграничной преданности искусству, неустанному труду и особой жизненной закалке вам удалось сквозь годы пронести молодость души, яркий талант, оптимизм и неизменную доброжелательность", - подчеркнул президент и пожелал Лещенко вдохновения.

Лев Лещенко родился 1 февраля 1942 года. Певческую карьеру он начал в Московском театре оперетты, работал в Москонцерте, выступал солистом-вокалистом Гостелерадио СССР. Известность певцу принесли композиции "День Победы", "Родительский дом", "Ни минуты покоя", "Прощай", "Почему ты мне не встретилась", "Родная Земля", "До свиданья, Москва", исполненная в финале Олимпиады-1980, и десятки других. По подсчетам самого исполнителя, он записал около 600 песен.