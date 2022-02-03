Прощание с Виктором Мережко состоится в Доме кино

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Церемония прощания с Народным артистом РФ Виктором Мережко, который ушел из жизни 30 января в возрасте 84 лет, пройдет в Центральном доме кинематографистов в четверг. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

"Прощание с Виктором Ивановичем Мережко состоится 3 февраля в 11 часов в Центральном доме кинематографистов. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище", - сообщили в союзе.

Виктор Мережко родился 28 июля 1937 года на хуторе Ольгинфельд Александровского района Ростовской области (ныне - поселок Южный Азовского района Ростовской области). Он окончил сценарный факультет ВГИКа в 1968 году по специальности "кинодраматург". Уже в процессе учебы по сценарию Мережко режиссер Леонид Миллионщиков снял на "Мосфильме" короткометражку "Зареченские женихи" (1967). Затем последовали короткометражные фильмы "Кто умрет сегодня" (1967) и "Слепой дождь" (1968). Дебютом Мережко в качестве сценариста полнометражного кино стал детский фильм "Тигры" на льду" (1971).

За годы творчества по сценариям Мережко было создано свыше 70 картин, среди которых "Здравствуй и прощай" (1972), "Трын-трава" (1976), "Уходя - уходи" (1978), "Трясина" (1978), "Вас ожидает гражданка Никанорова" (1978), "Полеты во сне и наяву" (1982), "Одинокая женщина желает познакомиться" (1986). Он также выступил автором сценариев ряда анимационных картин. Среди режиссерских работ Мережко - сериалы "Сонька Золотая Ручка" (2007), "Объявлены в розыск" (2008), "Сонька: продолжение легенды" (2010) и другие. Кроме того, Виктор Мережко стал автором более 15 пьес, которые ставились во многих театрах Советского Союза и продолжают идти на современной российской сцене.

Мережко много лет был секретарем Союза кинематографистов России и Москвы, а также председателем правления Дома кино.