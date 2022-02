Берлинале посреди "омикрона": жесткие ограничения, скромные красные дорожки и новый Озон

Всего за главные призы смотра будут бороться 18 фильмов из 15 стран, семь из них сняты женщинами. При этом подавляющая часть — мировые премьеры. В этом плане отличился только один фильм — "Звоните Джейн" Филлис Наж, который до этого уже показали на "Сандэнсе". Также среди участников конкурса, например, "С любовью и неистовством" Клер Дени, "Римини" Ульриха Зайдля и "Линия" Урсулы Майер. В секции Berlinale Special покажут "Темные очки" классика итальянского хоррора Дарио Ардженто, "Невероятно, но факт" любителя абсурдистского юмора Квентина Дюпье, документалку Эндрю Доминика о Нике Кейве This Much I know to be Тrue и "Об лед" Петера Клинта со звездой "Игры престолов" Николаем Костером-Вальдау.