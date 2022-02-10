Берлинале посреди "омикрона": жесткие ограничения, скромные красные дорожки и новый Озон

Судьба Берлинского кинофестиваля, впрочем, как и всех мероприятий во время пандемии, в этом году висела на волоске. Как и другие крупные европейские смотры, Берлинале не признает онлайн-формат, однако, в отличие от Венеции и Канн, ему пришлось все-таки испробовать его на себе. В прошлом году фестиваль и европейский кинорынок прошли онлайн, при этом фильмы программы были доступны только для прессы и профессионалов киноиндустрии, а для публики Берлинале прошел в упрощенном и укороченном формате летом — по всему городу устроили показы фильмов программы в специально построенных для этого кинотеатрах на открытом воздухе. Несмотря на то что всем очень понравился летний формат — билеты разлетелись в первые несколько часов после начала продаж, да и летом смотреть кино гораздо приятнее, нежели в смурном зимнем Берлине, — фестиваль твердо намеревался вернуться к зрителям в феврале. Применить уроки пандемии и опыт проведения мероприятий в интернете пока намерен один-единственный кинофестиваль — "Сандэнс", который в этом году должен был пройти в гибридном формате. Однако за месяц до смотра из-за разгула "омикрона" стало понятно, что офлайн часть фестиваля точно не состоится. Все показы были в срочном порядке перенесены в онлайн.

Берлинале должен был пройти через полторы недели после "Сандэнса", а ситуация с "омикроном" только ухудшалась. Поэтому многие были уверены, что и Берлину придется поступиться своими интересами, снова забыть о звездных премьерах и перейти в онлайн

Этого так и не произошло. Фестиваль предпочел пойти по пути жестких ограничений и протоколов безопасности, сократил время проведения торжественной части с премьерами, красной дорожкой и наградами с десяти до семи дней и исключил любую возможность показа фильмов в интернете. При этом европейский кинорынок был полностью перенесен онлайн.

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Без вакцины вход воспрещен Если бы фестивали соревновались в том, кто из них самый строгий по отношению к своим зрителям и журналистам, Берлинале победил бы с большим отрывом. Германия в целом ввела довольно строгие правила в декабре прошлого года после резкого возрастания числа заболеваний. Например, общественным транспортом можно пользоваться только при наличии вакцинации, справки о перенесенном заболевании или со свежим тестом. С середины января для посещения кинотеатров уже недостаточно вакцинации или справки о перенесенном ковиде. Вдобавок к этому нужно быть или ревакцинированным, или иметь результаты теста. При этом все кинотеатры работают при заполняемости в 50%. Канны и Венеция, так же как и Берлин, подчинялись общенациональным ковидным ограничениям, но при этом держали в уме, что фестиваль посещает огромное число людей вне Европейского союза, которые привиты вакцинами, не одобренными Европейским агентством лекарственных средств. Эта категория участников имела возможность бесплатно тестироваться на территории смотров, чтобы посещать показы.

В случае с Берлинале все, кто не привит одобренными в ЕС вакцинами, лишены возможности участвовать в фестивале. Более того, смотр пошел еще дальше и ужесточил уже и без того строгие ограничения

Например, для посещения пресс-показов журналистам нужно ежедневно сдавать тесты вне зависимости от статуса вакцинации. Подобные нововведения вызвали недовольство у многих участников смотра, которые планировали приехать в Берлин и уже оплатили аккредитацию. Из-за высокой заразности омикрона люди не готовы рисковать и проводить фестиваль на карантине в номере отеля, поэтому многие решили отменить поездку в самый последний момент. При этом на смотре все равно ожидается довольно значительное количество прессы — более 1 700 журналистов.

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Новый Озон и документалка про Ника Кейва Фестиваль открывается новым фильмом "Петр Фон Кант" Франсуа Озона, который возвращается в Берлин после коротких гастролей во Франции (две последних картины режиссера — "Лето’85" и "Все прошло хорошо" — были показаны на Каннском фестивале). В 2019 году политическая драма о громком скандале в католической церкви "По воле Божьей" получила Гран-при жюри Берлинале. Новая работа француза — своеобразный оммаж немецкому кино, отсылающий к фильму "Горькие слезы Петры Фон Кант" Райнера Вернера Фасбиндера. Только если у последнего главная героиня была успешным модельером, то Озон сделал своего героя режиссером. Картина не только открывает фестиваль, но и участвует в основном конкурсе.

Описание Кадр из фильма "Петр Фон Кант" © C. Bethuel/FOZ

Всего за главные призы смотра будут бороться 18 фильмов из 15 стран, семь из них сняты женщинами. При этом подавляющая часть — мировые премьеры. В этом плане отличился только один фильм — "Звоните Джейн" Филлис Наж, который до этого уже показали на "Сандэнсе". Также среди участников конкурса, например, "С любовью и неистовством" Клер Дени, "Римини" Ульриха Зайдля и "Линия" Урсулы Майер. В секции Berlinale Special покажут "Темные очки" классика итальянского хоррора Дарио Ардженто, "Невероятно, но факт" любителя абсурдистского юмора Квентина Дюпье, документалку Эндрю Доминика о Нике Кейве This Much I know to be Тrue и "Об лед" Петера Клинта со звездой "Игры престолов" Николаем Костером-Вальдау.

Описание Кадр из фильма "Об лед" © Lilja Jonsdottir/Netflix