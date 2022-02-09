Эрмитаж проведет комплексное обследование фундамента и гидроизоляции кирпичных стен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Фундамент и стены Государственного Эрмитажа планируют обследовать для проверки их гидроизоляции и общего состояния конструкции. Как сообщила в среду пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга, выдано разрешение на проведение таких работ весной 2022 года.

"Государственная административно-техническая инспекция выдала ордер на производство земляных работ (проектно-изыскательские работы), установку временного ограждения в целях проведения работ по обследованию состояния гидроизоляции кирпичных стен и определения состояния конструкции фундаментов Зимнего дворца. Производство работ разрешено с 1 марта по 1 июля 2022 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГАТИ уточнили, что работы будут проводиться в зданиях главного музейного комплекса на Дворцовой набережной от Дворцового проезда до Зимней канавки.

Ранее пресс-служба Эрмитажа сообщила, что на 2023 год запланирована реставрация фасадов Зимнего дворца, включая покраску стен в более светлый тон.

Государственный Эрмитаж располагается в 10 зданиях, включая главный музейный комплекс из шести зданий на Дворцовой набережной, Восточное крыло Главного штаба на Дворцовой площади, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода и реставрационно-хранительский центр "Старая Деревня". Выставочные площади Эрмитажа занимают 100 тыс. кв. м - за последние 25 лет они увеличились в три раза. В зданиях Эрмитажа для посещения доступны 542 зала.