Стинг продал корпорации Universal Music Group весь каталог записанной им музыки

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Британский певец и композитор Стинг продал компании Universal Music Publishing Group, являющейся подразделением звукозаписывающей корпорации Universal Music Group, весь каталог записанной им музыки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании в четверг.

"Universal Music Publishing Group, ведущее подразделение UMG по изданию музыки, сегодня объявляет о приобретении каталога [всей] музыки Стинга", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что таким образом компания получает права на все сольные проекты исполнителя, в том числе на его последний альбом The Bridge, а также на всю музыку, записанную им в составе группы The Police. Подробности сделки не раскрываются, однако американская газета The New York Times сообщает, что ее сумма могла составить $250 млн.

Сам исполнитель положительно оценил покупку компанией прав на его музыку. "Я рад, что <...> UMPG будет управлять каталогом моих песен. Для меня важно, чтобы у всего моего творчества было место, где его ценят и уважают, не только для того, чтобы по-новому общаться с давними поклонниками, но и для того, чтобы познакомить с моими песнями <...> [следующие] поколения", - говорится в сообщении на официальном сайте Стинга.

Стинг, имя при рождении - Гордон Мэтью Томас Самнер, родился 2 октября 1951 года в Великобритании. В 1977 году он вместе с гитаристом Энди Саммерсом и ударником Стюартом Коуплендом основал группу The Police. За пять лет, с 1978 по 1983 год, группа выиграла шесть наград "Грэмми" и две награды Brit Award. После окончания мирового тура в марте 1984 года группа распалась, а 30 лет спустя музыканты вновь объединились в рамках тура в честь 30-летия их сингла Roxanne.

Первый сольный альбом Стинга The Dream of the Blue Turtles вышел в 1985 году и в течение года стал трижды платиновым. На данный момент исполнитель записал уже 15 сольных альбомов, всего же в мире было продано более 100 млн их копий.

Сам Стинг в общей сложности получил более полусотни наград. В их число входит 17 статуэток "Грэмми" (38 номинаций), 25 наград American Music Awards (37 номинаций), "Золотой Глобус" за песню к фильму "Кейт и Лео", две награды MTV Video Music Awards (14 номинаций). Он четырежды номинировался на "Оскар" в категории "Лучшая песня к фильму". В 2000 году была открыта его именная звезда на "Аллее славы" в Голливуде. Певец является командором ордена Британской Империи (2003 года), кавалером французского ордена Искусств и литературы (2007 года) и обладателем американской почетной награды центра искусств им. Джона Кеннеди (2014 года).