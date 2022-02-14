Вера Алентова представит автобиографию "Все не случайно"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Презентация автобиографии народной артистки России Веры Алентовой "Все не случайно" пройдет в понедельник в Театре имени А.С.Пушкина, где 11 февраля состоялась премьера спектакля-бенефиса "Мадам Рубинштейн", приуроченного к 80-летию актрисы. Об этом сообщает пресс-служба театра.

"Книга получилась очень личной, и я волнуюсь за нее как за рожденное дитя. Она не только обо мне, моих счастливых днях и мучительных исканиях. Она о коллегах со звучными именами и совсем неизвестными, которым я благодарна. О дорогих и близких мне людях, о биении наших сердец", - привели в пресс-службе слова Веры Алентовой.

Там отметили, что в книге актриса вспоминает о своих ошибках и неудачах и не боится показаться читателям смешной, слабой, а подчас и отчаявшейся. Автобиография народной артистки "Все не случайно" вышла в издательстве "Эксмо".

Вера Алентова 21 февраля отметит 80-летие. В праздничный вечер актриса выйдет на сцену в спектакле "Мадам Рубинштейн". Пьеса драматурга Джона Мисто ставится в Москве впервые, текст был адаптирован переводчиками Ольгой Варшавер и Татьяной Тульчинской специально для Театра имени Пушкина. Алентова играет роль Хелены Рубинштейн - упорной и эксцентричной бизнес-леди, создавшей свою империю красоты.

Свою героиню артистка ранее назвала большой авантюристкой, в которой непросто разобраться. Выбор пьесы на немолодую актрису очень сложный, хотелось найти что-то новое, интересное не только старшему поколению, но и среднему и даже молодому, рассказала журналистам Алентова.

Режиссер постановки, художественный руководитель театра Евгений Писарев в свою очередь сообщил, что авторы спектакля не стремились к портретному сходству и документальности - это пьеса с придуманной биографией Рубинштейн, но какие-то факты были взяты из ее жизни. Роли в постановке, помимо Алентовой, исполняют народная артистка РФ Ольга Науменко и молодые актеры театра, играющие в разных составах, Дмитрий Власкин и Артем Ешкин. Художником-сценографом спектакля выступил Максим Обрезков, костюмы создала Виктория Севрюкова.

Об актрисе

Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1965 году окончила Школу-студию имени В.И.Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени М.Горького. В 1965 году была принята в труппу Московского драматического театра имени А.С.Пушкина, в котором служит и сегодня. На сцене и в кино Алентова сыграла десятки ролей. Широкую известность получила после выхода картины Владимира Меньшова "Москва слезам не верит", где предстала в роли Екатерины Тихомировой.