Фестиваль "Дикая Мята" присоединился к программе "Пушкинская карта"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль "Дикая Мята. Green" первым среди крупных опер-эйров присоединился к программе "Пушкинская карта". Об этом сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь фестиваля Илья Зинин.

В музей, театр, на концерт — за счет государства. Что такое Пушкинская карта

"С 16 февраля билет на первый уик-энд крупнейшего независимого фестиваля "Дикая Мята" можно приобрести по "Пушкинской карте". Мы стали первыми из крупных опен-эйров с такой возможностью", - сказал собеседник агентства.

Организаторы фестиваля напомнили, что купить билет в рамках программы смогут зрители от 14 до 22 лет.

Фестиваль "Дикая Мята. Green" запланирован на 17-19 июня в Тульской области. На пяти сценах выступят группы The Hatters, "Тараканы!", Tequilajazzz, "Несчастный случай" и другие.

Всероссийская программа "Пушкинская карта" стартовала 1 сентября 2021 года. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут оплачивать ей походы в театры, музеи, кинотеатры, на различные культурные мероприятия по всей стране. Те, у кого есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, могут оформить именную электронную "Пушкинскую карту" через мобильное приложение "Госуслуги.Культура". Граждане, у которых нет смартфона, и те, кто просто хочет получить физическую карту, могут заказать ее в отделениях Почта Банка. С 1 января 2022 года номинал карты составляет 5 тыс. рублей в год.