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Актера Ивана Краско госпитализировали в реабилитационный центр в Петербурге

Артист будет проходить курс восстановления после инсульта, перенесенного в августе 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Народный артист России Иван Краско госпитализирован в реабилитационный центр Госпиталя для ветеранов войн в Санкт-Петербурге. 91-летний актер не смог в полной мере восстановиться после инсульта, перенесенного в августе 2021 года, сообщил ТАСС директор артиста Вячеслав Смородинов.

"Это решение мы приняли с ним совместно. Скорее, это реабилитация. После инсульта он не восстановился. Ивану Ивановичу назначили физкультуру, массаж, капельницы. Сейчас ему уже лучше", - сказал Смородинов.

По словам директора, курс реабилитации займет около трех недель. Перед госпитализацией Краско сдал ПЦР-тест, он оказался отрицательным.

В конце августа 2021 года артиста поместили в больницу с подозрением на микроинсульт. Уже 8 сентября Краско был выписан, а 10 сентября вышел на сцену театра имени Комиссаржевской, в котором служит последние 55 лет. Ведущий актер труппы исполняет главные роли в спектаклях "Утоли моя печали", "Тише, афиняне!", "Доходное место". 1 сентября 2021 года Иван Краско отметил 60-летие творческой деятельности.

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