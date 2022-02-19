Суровый кормчий, отважный следователь, добрый директор. Вспоминаем роли Бориса Невзорова

Вечером 18 февраля стало известно о смерти народного артиста России Бориса Невзорова — обаятельного, яркого актера и настоящего профессионала.
"Он довольно много лет провел в Московском драматическом театре имени Станиславского и играл в спектаклях и у Ланского (Виталий Ланской — главный режиссер Театра им. К. С. Станиславского в 1993-1997 годах — прим. ТАСС), и у Галибина (художественный руководитель Театра им. К. С. Станиславского в 2008-2011 годах — прим. ТАСС). И это был, мне кажется, период, когда он был одним из первых актеров труппы. Потом он пришел в Малый театр, в школу которого когда-то поступил. Здесь, несмотря на то, что Малый театр достаточно требовательный к своей школе, он оказался абсолютно своим", — отметил ректор Российского института театрального искусства — ГИТИСа Григорий Заславский.
В Малом театре Невзоров служил больше пятнадцати лет. Первой его работой там стала роль Ляпкина-Тяпкина в спектакле "Ревизор", потом были Лыняев из пьесы "Волки и Овцы", Сатана в "Доне Жуане" Островского, и наконец Король Лир — заветная роль, к которой он долго шел.
За свою долгую плодотворную карьеру Невзоров снялся в 120 фильмах. ТАСС вспоминает его лучшие работы, которые останутся в памяти огромного количества зрителей.
"Россия Молодая"
1981-1982
Многосерийный телевизионный фильм рассказывает о спасении Архангельска от нападения шведской армии, причем в основе повествования лежат реальные события. Даже отважный и суровый, но не лишенный чувства юмора кормщик Иван Рябов, ставший для Невзорова одним из любимых героев, имел реальный прототип. Экранизация романа Юрия Германа принесла Невзорову популярность.
"Русь изначальная"
1985
Военно-приключенческий фильм о племенах "русичей" и их столкновениях с интригами Византийской империи и яростью кочевых народов. Блестящий актерский состав — Людмила Чурсина, Иннокентий Смоктуновский, Маргарита Терехова, и конечно, Борис Невзоров в роли вождя Всеслава. Несмотря на многочисленные исторические неточности, фильм пользовался большой популярностью.
"Простые истины"
1999-2004
Комедийный молодежный сериал о школьниках и учителях примечателен по нескольким причинам. Здесь наравне с известными актерами снимались обычные подростки, что позже стало достаточно распространенным приемом для подобных проектов. Кроме того, некоторым из этих школьников впоследствии удалось сделать успешную актерскую карьеру (например, Даниле Козловскому и Марии Горбань). Невзоров в роли директора школы очень обаятелен.
"Каменская"
1999-2011
Большой детективный сериал — шесть сезонов, около одиннадцати лет на экране. Невзоров сыграл следователя прокуратуры Константина Ольшанского — самоотверженного и преданного своему делу. После "Каменской" Невзоров снялся в еще одном культовом детективном проекте — сериале "Марш Турецкого", на этот раз в роли генерального прокурора.
"Дурак"
2014
Драма Юрия Быкова о попытке "маленького человека" спасти сотни жизней. Невзоров в роли взяточника-начальника ЖКХ для тех, кто до этого видел его только в героических, "положительных" ролях, может стать неожиданностью. Фильм, получивший несколько престижных наград, посвящен памяти режиссера Алексея Балабанова.