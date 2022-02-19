Суровый кормчий, отважный следователь, добрый директор. Вспоминаем роли Бориса Невзорова

"Он довольно много лет провел в Московском драматическом театре имени Станиславского и играл в спектаклях и у Ланского (Виталий Ланской — главный режиссер Театра им. К. С. Станиславского в 1993-1997 годах — прим. ТАСС), и у Галибина (художественный руководитель Театра им. К. С. Станиславского в 2008-2011 годах — прим. ТАСС). И это был, мне кажется, период, когда он был одним из первых актеров труппы. Потом он пришел в Малый театр, в школу которого когда-то поступил. Здесь, несмотря на то, что Малый театр достаточно требовательный к своей школе, он оказался абсолютно своим", — отметил ректор Российского института театрального искусства — ГИТИСа Григорий Заславский.

В Малом театре Невзоров служил больше пятнадцати лет. Первой его работой там стала роль Ляпкина-Тяпкина в спектакле "Ревизор", потом были Лыняев из пьесы "Волки и Овцы", Сатана в "Доне Жуане" Островского, и наконец Король Лир — заветная роль, к которой он долго шел.

За свою долгую плодотворную карьеру Невзоров снялся в 120 фильмах. ТАСС вспоминает его лучшие работы, которые останутся в памяти огромного количества зрителей.

"Россия Молодая"

1981-1982

Многосерийный телевизионный фильм рассказывает о спасении Архангельска от нападения шведской армии, причем в основе повествования лежат реальные события. Даже отважный и суровый, но не лишенный чувства юмора кормщик Иван Рябов, ставший для Невзорова одним из любимых героев, имел реальный прототип. Экранизация романа Юрия Германа принесла Невзорову популярность.

"Русь изначальная"

1985

Военно-приключенческий фильм о племенах "русичей" и их столкновениях с интригами Византийской империи и яростью кочевых народов. Блестящий актерский состав — Людмила Чурсина, Иннокентий Смоктуновский, Маргарита Терехова, и конечно, Борис Невзоров в роли вождя Всеслава. Несмотря на многочисленные исторические неточности, фильм пользовался большой популярностью.