В Москве открылся мемориальный кабинет Фазиля Искандера

В рамках презентации состоялся показ фильма "Море", в основу сюжета которого был положен ранний рассказ писателя

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Мемориальный кабинет русского писателя абхазского происхождения Фазиля Абдуловича Искандера открылся в Москве в его Культурном центре в библиотеке № 36. Об этом сообщила пресс-служба Московской абхазской диаспоры в понедельник.

"На вечере-презентации мемориального кабинета Искандера были представители общественности Москвы, литераторы, лично знавшие писателя, члены его семьи, представители Московской абхазской диаспоры, поклонники творчества Фазиля Абдуловича. В мемориальном кабинете стоит рабочий стол писателя с пишущей машинкой, на которой он печатал свои произведения, часть его библиотеки - около 300 книг в большом шкафу", - говорится в сообщении.

Ведущий вечера - писатель, вице-президент Русского Пен-центра Евгений Попов рассказал о недавно вышедшей книге "Фазиль: опыт художественной биографии", написанной им в соавторстве с Михаилом Гундариным. Народный артист РФ Авангард Леонтьев прочитал одно из ранних произведений писателя - рассказ "О море". Со своими размышлениями о творчестве и личности Фазиля Искандера выступил на вечере председатель Союза писателей Москвы Евгений Сидоров, любопытными эпизодами из собственных воспоминаний об Искандере поделился поэт и писатель, почетный доктор Академии наук Абхазии Денис Чачхалиа. Вдова писателя Антонина Хлебникова-Искандер прочла несколько записей самого Фазиля, которые она нашла в его большой рукописной записной книге.

В рамках презентации мемориального кабинета состоялся показ недавно снятого во Франции Еленой Суриной фильма "Море", в основу сюжета которого был положен ранний рассказ Фазиля Искандера "О море". Среди гостей вечера был Аслан Галазов, автор и режиссер нового фильма по мотивам повести Фазиля Искандера "Детство Чика". В ближайшее время Культурный центр Искандера планирует провести показ и обсуждение этого фильма.

Вечер был организован и подготовлен руководством Культурного центра библиотеки при участии семьи писателя и активном содействии Московской абхазской диаспоры.