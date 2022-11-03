Главархив Москвы подготовит выставку об истории сказок

Экспозицию, которая откроется ближе к Новому году, можно будет посмотреть в 29 центрах госуслуг и на сайте ведомства

МОСКВА, 3 ноября./ТАСС/. Выставку об истории сказок представит Главархив Москвы на базе центров "Мои документы". Предполагается, что экспозиция откроется ближе к Новому году, об этом рассказал в интервью ТАСС начальник столичного Главархива Ярослав Онопенко.

"Как раз перед днем рождения Главархива, 31 октября, вместе с центрами госуслуг "Мои документы" мы открыли новую выставку, экспозицию которой можно посмотреть в 29 центрах госуслуг и на нашем сайте. В этот раз выставка посвящена истории столичных церквей и храмов. Следующую совместную выставку мы планируем открыть ближе к Новому году, она познакомит посетителей с историей сказок", - сказал Онопенко.

По его словам, подобные выставки нужны в Москве. "Конечно, "Мои документы" в первую очередь предназначены для того, чтобы помогать горожанам решать их текущие вопросы, поэтому выставки обычно очень компактны, занимают малую площадь. Но все же они помогают хоть немного, но расширить кругозор, между делом узнать что-то интересное об истории своего города. Все же не просто так мы уделяем столько внимания фактам. Вместе с тем на выставках мы экспонируем наши документы и предметы, из которых далеко не все можно получить на руки даже в читальном зале", - уточнил он.

Онопенко также отметил, что архив становится востребованнее у горожан с каждым днем. Например, только за 10 месяцев этого года в читальном зале посетители посмотрели почти 160 тыс. дел.