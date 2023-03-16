Дагестан передал Центру русской культуры в Баку фотовыставку, посвященную Расулу Гамзатову

В экспозиции представлены архивные и семейные фотографии Гамзатова

МАХАЧКАЛА, 16 марта. /ТАСС/. Республика Дагестан передала в дар Центру русской культуры в столице Азербайджана Баку фотовыставку, посвященную 100-летию со дня рождения поэта Расула Гамзатова. Об этом в четверг ТАСС сообщил председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров.

В экспозиции представлены архивные и семейные фотографии Гамзатова.

"В ходе визита от Республики Дагестан в дар Центру русской культуры в Баку была передана фотовыставка, посвященная 100-летию поэта Расула Гамзатова, которая открылась в Русском доме. В дальнейшем выставка будет проходить в других частях Азербайджана", - сказал собеседник агентства.

По его словам, дагестанская делегация второй день пребывает в Азербайджанской республике.

"В рамках поездки наша делегация провела встречи с мэром города Баку Эльдаром Азизовым, в Милли меджлисе с председателем парламента Сагибой Гафаровой. Имеются предварительные договоренности об обмене мероприятиями в научно-образовательной, культурной сфере, и сфере народной дипломатии", - добавил он.