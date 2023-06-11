В Кузбассе число гостей фестиваля "Прогеш-2023" выросло вдвое

За три дня в Шерегеш приехали около 30 тыс. человек

ПОСЕЛОК ШЕРЕГЕШ /Кемеровская область/, 11 июня. /ТАСС/. Фестиваль "Прогеш-2023", который прошел в поселке Шерегеш в Кемеровской области, собрал за три дня около 30 тыс. человек, что вдвое больше, чем годом ранее. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Сергей Цивилев.

"Сейчас Шерегеш становится действительно круглогодичным курортом - это серьезное подспорье для предпринимателей, гостиницы которых летом простаивали. Событийный туризм - одно из наиболее перспективных направлений для Шерегеша. В прошлом году фестиваль посетили 16 тыс. человек, в этом году за три дня фестиваль посетили порядка 30 тыс. человек", - сказал Цивилев.

В первые два дня фестиваля здесь проходили гонки по пересеченной местности, занятия йогой на открытом воздухе, концерты, костюмированные представления, а также кулинарное шоу, где была приготовлена 16-метровая шаурма. 9 июня на фестивале выступила группа "Звери", после чего все желающие смогли спеть на квартирнике любые песни. Субботнюю программу завершило выступление Сергея Лазарева.

В рамках деловой программы организовали форум "Туризм, как драйвер социально-экономического развития регионов России", где около 300 человек обсудили развитие внутреннего туризма, а также подписали несколько соглашений. В их числе - создание первого в Сибири автокемпинга, интеграция системы бронирования оstrovok.ru на территории СТК "Шерегеш". Также между Министерством туризма Кузбасса и Общенациональным союзом организаций индустрии гостеприимства было подписано соглашение о сотрудничестве на продвижение туристических ресурсов и создании совместных проектов в сфере туризма.

11 июня на фестивале прошло несколько спортивных мероприятий, среди которых Шестой ежегодный спортфестиваль по маунтинбайку и трейлраннингу "Таежная гонка", соревнования по пляжному бодибилдингу, а также девять профессиональных поединков по ММА и кикбоксингу под открытым небом в рамках вечера единоборств "Сила Сибири Прогеш" - совместного турнира Open FC 31 и ASI Championship 7. Центральный поединок прошел между Артемом Вахитовым, который дебютировал в смешанном боевом единоборстве и Ашрафом Башанди из Египта. Здесь российский спортсмен повредил локоть, бой был остановлен, победу присудили Башанди.