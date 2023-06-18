В Москве в Театре им. Вахтангова вручат премию "Хрустальная Турандот"

Награды получат создатели лучших премьер сезона 2022-2023 годов

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. XXXII церемония вручения Первой театральной премии "Хрустальная Турандот" состоится в воскресенье в Театре имени Евгения Вахтангова в Москве, награды раздадут создателям лучших театральных премьер сезона 2022-2023 годов.

"Специальный приз будет вручен коллективу театра Вахтангова за создание уникального проекта "Вахтангов. Путь домой". Родовой дом Евгения Вахтангова во Владикавказе восстановлен по инициативе театра, носящего его имя. Работы продолжались около 2,5 лет, и теперь родовое гнездо Евгения Богратионовича превращено в культурный центр в статусе филиала театра. Этот проект будет вознагражден, и театру будет вручена "Хрустальная Турандот", - сообщил ТАСС создатель премии, режиссер и продюсер Борис Беленький.

По его словам, предстоящая церемония имеет несколько особенностей. Так, не будет вручаться премия в номинации "За лучшую женскую роль". "Экспертный совет решил, что яркой женской роли в этом сезоне не случилось", - пояснил собеседник агентства. Он уточнил, что награды будут присуждены в номинациях: "За лучший дебют", "За лучшую мужскую роль", "За лучшую сценографию", "За лучшую режиссуру", "Лучший спектакль сезона".

Ранее сообщалось, что почетный приз "За честь, достоинство и служение зрителю" будет вручен узбекскому актеру и режиссеру Рустаму Сагдуллаеву, прославившемуся ролью Ромео в художественном фильме "В бой идут одни "старики". "Это уже второй наш опыт, когда "Хрустальная Турандот" вышла за границы Москвы и России. Совместно с исполкомом СНГ мы награждаем артистов из братских стран. В прошлом году лауреатом стал актер из Белоруссии Владимир Гостюхин", - напомнил основатель премии.

Церемония награждения проходит в виде спектакля по оригинальному сценарию, главными героями в котором являются Принцесса Турандот и лауреаты премии. В разные годы роль принцессы исполняли Мария Аронова, Ольга Прокофьева, Нонна Гришаева, Екатерина Гусева, Валерия Ланская. На церемонии 2023 года в этом образе на сцену выйдет актриса театра и кино Елизавета Арзамасова. Компанию ее Высочеству составит Очарованный зритель в исполнении ведущего артиста Московского театра оперетты Александра Бабика.

"Хрустальная Турандот" учреждена в 1991 году. Название премия получила в честь спектакля Театра имени Вахтангова по сказке Карло Гоцци "Принцесса Турандот". Первая премия была вручена 25 мая 1991 года, ее лауреатом стала исполнительница роли Турандот в вахтанговской постановке, народная артистка СССР Юлия Борисова. В разные годы лауреатами "Хрустальной Турандот" становились Олег Ефремов, Юрий Любимов, Олег Табаков, Марк Захаров, Петр Фоменко, Армен Джигарханян, Инна Чурикова, Сергей Женовач, Владимир Машков, Евгений Миронов, Ирина Апексимова, Нонна Гришаева, Мария Аронова, Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий и другие актеры, режиссеры и художники.