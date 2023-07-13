Джонни Депп обратился к зрителям перед премьерой фильма "Жанна Дюбарри" в "Художественном"

Видеообращение для зрителей также записала режиссер картины и исполнительница роли Жанны Дюбарри Майвенн Ле Беско

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Актер Джонни Депп, исполнивший одну из главных ролей в новом фильме "Жанна Дюбарри", записал видеообращение к российским зрителям перед премьерой фильма.

"Большое спасибо, что нашли время посмотреть наш фильм "Жанна Дюбарри". Я им очень горжусь и надеюсь, что вы получите удовольствие. Берегите себя и до встречи", - сказал актер в видеообращении, которое накануне показали перед премьерным показом в кинотеатре "Художественный".

Также видеообращение для зрителей записала режиссер картины и исполнительница роли Жанны Дюбарри Майвенн Ле Беско, известная как Майвенн.

Фильм "Жанна Дюбарри" расскажет о молодой женщине Жанне Вобернье, которая после знакомства с королем Людовиком XV становится одной из самых влиятельных женщин Франции. Роль Людовика XV исполнил Депп, эта работа стала для актера первой крупной ролью за последние три года.

Историческая драма стала фильмом открытия 76-го Каннского кинофестиваля, в российский прокат кинокомпания Russian World Vision выпустит фильм 20 июля.