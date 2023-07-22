Газманов отметит день рождения сольным концертом в Светлогорске

Народному артисту исполнилось 72 года

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Полина Богомолова/. Народный артист РФ Олег Газманов отметит свой день рождения сольным концертом в Светлогорске. Такой вариант празднования в беседе с ТАСС музыкант назвал для себя самым лучшим.

В субботу Газманов отмечает 72-летие.

"Я не очень люблю собирать много народа на день рождения и другие праздники, - поделился артист. - Свой день рождения - 22 июля - по традиции я отмечаю на родине (Газманов родился в Калининградской области - прим. ТАСС). И в этот раз снова в Светлогорске, на берегу Балтийского моря, в "Янтарь-холле" (концертный зал - прим. ТАСС) дам сольный концерт. Туда приедут мои друзья и дети, если найдут возможность. Для меня самое лучшее в свой день рождения - петь для своих зрителей".

Артист также поделился мнением о том, что России нужны песни, отражающие события, которые происходят в стране и мире, а также в поддержку российских военнослужащих.

"Я считаю, что сейчас нашей стране нужна музыка и стихи, которые отражают то, что происходит в стране и в мире. Я удивляюсь, почему на наших радиостанциях почти нет песен в поддержку наших воинов. И в этом смысле шоу-бизнес, на мой взгляд, пострадал, - сказал Газманов. - Многие наши знаменитости повели себя так, что народ их теперь не воспринимает. С другой стороны, происходит очищение, и появляются новые имена, например, такие как Shaman".

По мнению музыканта, у молодых российских исполнителей "недостаточно песен хорошего качества о нашей стране, о том, что нас волнует".

Также артист заявил, что не намерен покидать Россию, несмотря на угрозы и давление. "Об артистах, обманувших и потерявших свою страну и своих зрителей, говорить не хочу, - сказал Газманов. - Я народный артист своей страны, никогда и никуда уезжать из России не собираюсь. Несмотря на давление, угрозы и санкции, буду и дальше петь и писать новые песни для России и своего народа".

Олег Газманов родился 22 июля 1951 года в городе Гусеве (Калининградская область). Является автором и исполнителем многих популярных песен, в числе которых - "Эскадрон", "Морячка", "Есаул", "Бродяга", "Свежий ветер", "Офицеры", "Сделан в СССР", "Мои ясные дни". В 2018 году Газманов был доверенным лицом кандидата на пост президента России Владимира Путина. Имеет звание народного артиста РФ (2001), награжден орденами Почета (2006), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2012), Дружбы (2018).