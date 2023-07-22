Победителем кинофорума в Севастополе стал фильм "Последний рыбак"

Второе место заняла картина "Опыт Тегерана", третье место занял фильм "Черноморские греки и их соседи"

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Короткометражный фильм "Последний рыбак" режиссера из Сенегала Армела Дейона Кукпемеджи стал обладателем первой премии международного форума молодых кинематографистов "Глобальные ценности" в Севастополе, передает в субботу корреспондент ТАСС с площадки форума.

"Первое место заняла картина из Сенегала "Последний рыбак" режиссера Армела Дейона Кукпемеджи, второе - картина из Ирана режиссера Эмира Валинежада под названием "Опыт Тегерана", третье место занял фильм "Черноморские греки и их соседи" режиссера Кирилла Карманова из Греции", - сообщил на церемонии награждения один из организаторов форума, режиссер, продюссер, гендиректор студии "ВГИК-Дебют" Федор Попов.

В фильме "Последний рыбак" затрагиваются социальные и экологические проблемы общества. Действие картины разворачивается в прибрежной сенегальской деревне, герой пытается разоблачить незаконную практику корпорации и спасти рыбную промышленность своей деревни.

Армел Дейон Кукпемеджи в разговоре с ТАСС после вручения награды отметил, что это его первая поездка за пределы африканского континента. "Я много путешествовал по Африке, и то, как меня встретили в России, дает мне мотивацию вернуться. <…> После победы мне хочется продолжать коллаборацию, общаться в России с продюсерам. Я много пишу, есть истории, которыми хотелось бы поделиться, но, к сожалению, молодые кинематографисты в Африке не имеют поддержки, - пояснил режиссер. - У меня есть работа о роли франкофонии в Африке, и, если в России будет возможность осветить эту тему на большой площадке, я с удовольствием продолжу эту работу".

Перед церемонией награждения в субботу для зрителей выступил ансамбль "Четыре соло" с легендарной песней "Севастопольский вальс". Фильмы жители и гости города могут смотреть бесплатно. В воскресенье, заключительный день форума, желающие смогут также посмотреть полнометражный фильм "Приключения маленького Бахи" и пообщаться с его режиссером Александром Галибиным. Организаторами форума выступили компания "Иннопрактика" и продюсерский центр "ВГИК-Дебют".

Международный форум молодых кинематографистов "Глобальные ценности", открывшийся в пятницу параллельными показами на летних площадках кинотеатров в Севастополе, объединил молодых авторов кино из России, Бельгии, Греции, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Сенегала, Словакии, Узбекистана. Всего для показа в рамках форума были отобраны 17 короткометражных фильмов. Картины впервые разделены на несколько тематических секций и посвящены проблемам глобализма, многополярного мира, национальной идентичности, патриотизма, а также семейным ценностям.