Фильм Михаила Местецкого "Год рождения" откроет кинофестиваль "Маяк"

Мероприятие пройдет в Геленджике с 5 по 9 октября

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Фильмом открытия нового фестиваля российского кино "Маяк", который пройдет в Геленджике с 5 по 9 октября, станет картина режиссера Михаила Местецкого "Год рождения" с Эльдаром Калимулиным, Анастасией Талызиной и Юрой Борисовым. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Второй полнометражный фильм Михаила Местецкого откроет конкурсную программу фестиваля актуального российского кино "Маяк" 5 октября 2023 года в Геленджике. Главные роли исполнили Эльдар Калимулин, Юра Борисов и Анастасия Талызина", - говорится в сообщении.

Фильм снимался в Мурманске. По сюжету Филипп (Эльдар Калимулин) настолько увлечен давно распавшейся панк-группой "Яичный свет", что ведет про них подкаст и даже устроил у себя в квартире фанатский музей. Но все меняется, когда он встречает Марину (Анастасия Талызина). На горизонте уже маячит взрослая семейная жизнь, а герой никак не может отказаться от фантазий.

"Мы придумывали это кино в разгар ковида, а заканчивали монтаж в 2023 году. И для меня "Год рождения" стал тем, чем для нашего героя Филиппа является его группа "Яичный свет". Окошком в какой-то дикий и прекрасный мир, где одинокие чудики имеют шанс переломить удушливую реальность. А жизнь может победить смерть неизвестным науке способом", - привели в пресс-службе слова Местецкого.

Ранее сообщалось, что некоммерческий фонд "Кинопрайм" запускает ежегодный фестиваль актуального российского кино "Маяк", который будет проходить в Геленджике. Пилотный фестиваль пройдет в этом году с 5 по 9 октября в формате профессионального форума с программой кинопрокатов и деловых мероприятий. "Маяк" будет полностью профинансирован фондом "Кинопрайм" и частными партнерами.

Программным директором "Маяка" стал кинокритик и куратор кинотеатра "Художественный" Стас Тыркин. Куратором деловой программы стала директор по взаимодействию с индустрией компании "Яндекс" - Ксения Болецкая. В деловую программу войдут паблик-токи с профессионалами киноиндустрии.