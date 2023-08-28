Псково-Печерский монастырь открыл картинную галерею архимандрита Алипия

Она является официальным филиалом государственного Русского музея

ПСКОВ, 28 августа. /ТАСС/. Сотрудники Псковской епархии в Печорах создали и открыли картинную галерею архимандрита Алипия (Воронова), сообщили ТАСС в пресс-службе епархии.

"Сегодняшний день стал заметной вехой в культурной истории Печор, здесь состоялось открытие картинной галереи архимандрита Алипия (Воронова), которая также является филиалом государственного Русского музея. Экспозиция представит произведения искусства XVIII-XX веков, спасенные отцом Алипием от вывоза за границу, а также картины из его личной коллекции", - сказал собеседник агентства.

По его словам, галерея расположена в бывшей гостинице у стен Псково-Печерского монастыря. Вход для жителей Печор бесплатный при предъявлении паспорта. "В галерее выставлены шедевры великих русских художников: Репина, Сурикова, Поленова, Крамского, Левитана, Айвазовского, Шишкина, Кустодиева, Васнецова, Маковского, Корина и многих других. Всем любителям и ценителям живописи теперь предоставлена уникальная возможность насладиться русским искусством", - добавил собеседник агентства.

О соглашении монастыря с Русским музеем

28 августа в Печорах состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Государственным Русским музеем и Свято-Успенским Псково-Печерским монастырем о создании культурно-просветительского и выставочного центра "Русский музей - Печоры". Подписи под документом поставили генеральный директор Русского музея Алла Манилова и игумен Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря митрополит Тихон (Шевкунов).

Первым проектом нового центра стала экспозиция "Коллекция архимандрита Алипия. К 550-летию Псково-Печорского монастыря". На ней представлены 22 произведения искусства XVIII-ХХ веков из числа переданных в дар Русскому музею настоятелем Псково-Печерского монастыря архимандритом Алипием с 1959 по 1975 год.

"Наше сотрудничество затронет сразу несколько ключевых направлений: проведение художественных выставок выдающихся произведений из собрания Русского музея, просветительские программы для детей, студентов, участников СВО и их семей, инклюзивные проекты. Специальные программы будут посвящены иконописи, вопросам реставрации темперной живописи, истории создания предметов церковного декоративно-прикладного искусства. Создание выставочного центра "Русский музей - Печоры" обеспечит широкий доступ посетителей, жителей Печор и Псковской области, паломников и туристов к выдающимся памятникам русской культуры и искусства из собрания Русского музея", - цитирует пресс-служба Русского музея слова директора учреждения Аллы Маниловой.

По данным пресс-службы, в 1974 году отец Алипий решил передать в дар Русскому музею около 50 произведений русской части своего собрания. Из числа поступивших в составе дара отца Алипия больших полотен прославленного мариниста Ивана Айвазовского на выставке можно будет увидеть картины "Утро на морском берегу. Судак" и "Корабли в бурном море. Восход солнца".

"Самое значимое место в коллекции отца Алипия занимают представленные на экспозиции произведения Василия Поленова. На выставке можно увидеть и другие шедевры из коллекции отца Алипия: "Приезд боярина в монастырь" Ивана Горюшкина-Сорокопудова, "Ростов Великий" Петра Петровичева, "Боярышня" Николая Неврева, - все они отражают не только профессиональный интерес, широту кругозора, но и глубинное единение самого собирателя с русской культурой", - говорится в сообщении.

О монастыре и архимандрите Алипии

Архимандрит Алипий, в миру Иван Михайлович Воронов, известен также как реставратор и иконописец. Он четыре года воевал на фронтах Великой Отечественной и прошел путь от Москвы до Берлина. А затем 13 лет держал оборону Псково-Печерского монастыря, не давая советским властям закрыть обитель. Главным подвигом отца Алипия было устроение старчества в Псково-Печерском монастыре. Наместник сумел добиться разрешения на переезд в Печоры из Финляндии великих валаамских старцев. Он также принял после тюрем и ссылок иеромонаха Иоанна (Крестьянкина). Архимандрит Алипий умер 12 марта 1975 года.

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь находится в 50 км от Пскова, вблизи границы с Эстонией, он является одним из древнейших и самых крупных в России мужских монастырей. Официальной датой основания Псково-Печерской обители считается 1473 год. Ансамбль монастыря насчитывает более десяти храмов. На территории обители сохранились также старинные зубцы стен и бойницы, боевые ходы и остатки земляных укреплений, возведенные при Петре I.

Карстовые пещеры на территории монастыря представляют собой комплекс подземных галерей с пещерной церковью Воскресения Христова. Пещеры также являются монастырским кладбищем, по примерным подсчетам, там похоронены более 10 тыс. человек. Ежегодно Псково-Печерский монастырь и его святыни привлекают множество паломников и туристов из России, а также из многих других стран.