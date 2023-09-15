В Севастополе назвали сумасшествием давление на балерину Цайзель после концертов в городе

Глава города Михаил Развожаев выразил уверенность, что в ближайшее время ей поступит достойное предложение от ведущих театров России

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал сумасшествием давление на австрийскую балерину Приску Цайзель, которая была вынуждена покинуть Баварский государственный балет из-за своего выступления на гала-концерте в Севастополе в июле. Такое мнение он выразил ТАСС.

"К культуре отмены всего русского мы уже привыкли. Хотя при этом та же глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен присутствовала в итальянском театре Ла Скала на опере "Борис Годунов". Здесь же новый виток сумасшествия. Теперь гонениям подвергаются не только русские культурные деятели, а даже европейские, которые "посмели" выступить в Севастополе", - сказал Развожаев.

Губернатор выразил уверенность, что в ближайшее время Цайзель поступит достойное предложение от ведущих театров России.

Ранее в пресс-службе Баварского государственного балета сообщили, что Цайзель покинула Баварский государственный балет по собственному желанию "после нескольких раундов переговоров с руководством" учреждения. Ранее газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на представителя Баварского государственного балета сообщала, что там узнали о планах Цайзель выступить в Севастополе незадолго до мероприятия. В Мюнхене дали понять, что не дают согласия на участие в выступлении, но балерина не стала менять планы.

В ежегодном фестивале оперы и балета в Севастополе, который проходил на площадке музея-заповедника "Херсонес Таврический", 26 июля Цайзель танцевала два номера с Дмитрием Соболевским. В первом номере был исполнен дуэт "Барокко" (хореография Антона Пимонова) на музыку Антонио Вивальди, также артисты танцевали па-де-де из балета "Дон Кихот" (хореография Мариуса Петипа).