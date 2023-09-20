Спектакль с участием жителей Камчатки создадут во время "Тотального фестиваля"

Его представят 29 сентября на сцене Камчатского театра драмы и комедии

ТАСС, 20 сентября. Участники "Тотального фестиваля" на Камчатке создадут документальный спектакль "Вербатиум" при помощи жителей региона, с которыми они планируют записать интервью и превратить материал в пьесу. Об этом журналистам на пресс-завтраке рассказал режиссер и сценарист, один из гостей фестиваля Степан Азарян.

"Вербатиум" - это когда мы с артистами будем в городе общаться с местными жителями и пытаемся узнать, что же их сегодня здесь волнует, о чем мечтают, что они хотят изменить, пытаемся вывести их на какой-то интересный диалог. После этого рождаются тексты документальные, с которыми мы работаем, что-то сокращаем, оставляем самое интересные и объединяем в такую документальную пьесу. Мы сами еще с артистами не знаем, что получится", - рассказал Азарян.

По его словам, всего в спектакле будет пять главных героев. Он будет представлен 29 сентября на сцене Камчатского театра драмы и комедии. Исполнять его будут актеры - гости региона.

Культурно-просветительский "Тотальный фестиваль", посвященный русскому языку и культуре, стартовал на Камчатке. Он пройдет с 20 сентября по 1 октября. Фестиваль организуют общественные активисты и представители фонда "Тотальный диктант" при поддержке правительства и бизнеса Камчатского края в сотрудничестве с региональным арт-кластером ИКРА.