Более 300 человек из России и зарубежья привлек конкурс переводов книг Белова

Итоги конкурса подведут в ходе Х Всероссийских Беловских чтений 27 октября в музее-квартире писателя

ТАСС, 21 сентября. Свыше 300 человек из России и зарубежных стран приняли участие во всероссийском конкурсе переводов произведений писателя Василия Белова. Известные его рассказы "Иду домой", "Скворцы", главы из книги "Лад" будут переведены на несколько иностранных языков, сообщили ТАСС в пресс-службе Кирилло-Белозерского музея-заповедника, чьим филиалом является музей-квартира Василия Белова в Вологде.

"Основной целью конкурса является популяризация творческого наследия нашего знаменитого писателя Василия Белова и сохранение традиций отечественной школы художественного перевода. За четыре месяца, а конкурс был объявлен в мае этого года, в музей-квартиру Белова поступило 308 заявок. Участниками конкурса стали студенты российских и зарубежных высших и средних профессиональных учебных заведений, владеющие английским, немецким и французским языками", - привела пресс-служба слова генерального директора Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаила Шаромазова.

Музей организовал конкурс при участии Вологодского госуниверситета в рамках X Всероссийских Беловских чтений "Белов. Вологда. Россия" и Года педагога и наставника в России. Работы прислали участники из 47 регионов России, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик, а также из Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Эстонии и Германии. Конкурсантам предложили перевести на иностранные языки отрывки из произведений Белова "Иду домой", "Скворцы" и главу "Юность" из известнейшей книги Белова "Лад: очерки о народной эстетике". На конкурс откликнулись представители самых разных профессий.

"Больше всего переводов поступило на английском языке, а самым популярным текстом стал отрывок из автобиографического рассказа писателя "Иду домой". Отрадно, что некоторые участники выразили интерес к переводу очерка из книги "Лад", насыщенного специфическим диалектным материалом", - отметили в музее-квартире писателя. Итоги конкурса подведут в ходе Х Всероссийских Беловских чтений 27 октября в музее-квартире писателя. Члены жюри, эксперты встретятся с участниками, объявят победителей и обсудят переводы.

Российский прозаик, поэт, публицист, сценарист, крупный общественный деятель Василий Белов родился 23 октября 1932 года в деревне Тимонихе нынешнего Харовского района Вологодской области. В 1964 году окончил Литературный институт имени Горького, вернулся в Вологду. В 1963-м принят в Союз писателей СССР. Первой книгой стал сборник стихов "Деревенька моя лесная" (1961). Вышедшая в 1966 году повесть "Привычное дело" поставила имя Белова в разряд первых авторов "деревенской прозы". Белов издал более 130 книг на русском языке, его произведения переведены на более чем 30 языков. Умер 4 декабря 2012 года в Вологде на 81-м году жизни.